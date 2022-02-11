Konya’nın 16 ilçesinde yüz yüze eğitime kar tatili

Konya’nın 16 ilçesinde olumsuz hava şartları ve buzlama sebebiyle 11 Şubat Cuma günü okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle Beyşehir, Bozkır, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Karapınar, Sarayönü, Taşkent ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 11 Şubat 2022 Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.

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