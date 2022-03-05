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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Domenec Torrent: "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"

İHA

Domenec Torrent: "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Konyaspor karşısında ilk 25 dakikada sergiledikleri oyunun büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu bana kalmış olan bir kadro. Bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 20 mağlup oldukları maça ilişkin açıklamalarda bulundu. İkinci olmasının sebebinin bazı şeyleri iyi yapması olan bir takıma karşı oynadıklarını belirten Domenec Torrent, "Bize karşı nasıl oynayacaklarını net bir şekilde biliyordum, son 6 maçını izlediğimiz için. Kaybettikleri maçlarda bile bence çok iyi oynayan bir takım. O yüzden bu kadar donuk bir şekilde başlamamak lazımdı maça. 19. dakikada 20 yenik bir skora ulaştık. Son iki maçı oyuncular kazanmıştı. Fakat bu yeterli bir şey değil. Bütün hafta boyunca konuşmalarımızda Galatasaray gibi büyük bir kulübün bütün maçları kazanmak için çıkması gerektiğini söyledik. Bu sebepledir ki, benim ilk 25 dakikayla ilgili izlenimim büyük bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü sahaya gerçekten donuk bir şekilde çıktık. Bu dakikalardan sonra gayet dengeli bir maç olduğuna inanıyorum. İki taraf için de çok az fırsat vardı. İkinci yarıda bazı durumlarda kontrolümüzün altındaydı oyun. Son paslarda bir eksikliğimiz oldu diyebilirim. Onların ceza sahasına yakın metrelere vardığımız zaman, daha net olmamız lazımdı. Maçın ilk 20. dakikasında maçı Konyaspor kazanmayı hak ediyordu diyebilirim. Geri kalan 70 dakika için iki takım dengeli bir maç sergiledi. İkisi de kazanmak istiyordu diyebiliriz” şeklinde konuştu.

"Hiçbir şeyi anlamamış gibi hareket ettik"
İlk 20 dakika hayal kırıklığına uğradığını aktaran Domenec Torrent, “Yapmamız gereken hiçbir şeyi anlamamış gibi hareket ettik. İki tane problemimiz var dedim. 9 numara ve ön libero. Bunları çözdükten sonra gelişmeye başladık. Yarın sabah 08.00'den itibaren perşembe günkü Barcelona maçını düşüneceğiz. Rakip herhangi bir şekilde sürpriz çıkarmayacak. Çünkü biz takımın nasıl savunduğunu, nasıl geçişler yaptığını, nasıl hücuma çıktığını mükemmel bir şekilde karşı takımın ne yapabileceğini biliyoruz. Birkaç kez tekrar ettim zaten. Şu anda Avrupa'nın en iyi 5 takımından bir tanesi. Ama kimse yanlış anlamasın. Biz oraya mücadele etmeye çıkıyoruz. Biz oraya kaybedeceğiz diye bir şey düşünerek çıkmayız. Barcelona'ya karşı bir hazırlık yapıyoruz, mükemmel yapmamız gerekiyor. Yarın sabah 08.00'den itibaren de yapacağımız şey bu olacak" ifadelerini kullandı.

"Bütün antrenörler hata yapabilir"
Torrent, bir gazetecinin Erick Pulgar ve Sacha Boey'in performansı ile Bafetibi Gomis tercihine ilişkin soruyu ise, "Birbiriyle çok bağdaşmayan ve çok mantıklı olmayan şeyler. Mesela Omar UEFA listesinde yok. Boey, iki maçtır oynamamıştı dolayısıyla maç ritmine alışık değil. Omar, iyi antrenman çıkartıyor takım arkadaşları gibi, oynatalım ki birazcık ritmi de artsın. Barcelona'da neyle karşılaşacağımı biliyorum. O yüzden onu da birazcık korumaya çalışıyorum. Çünkü 4 gün içerisinde hem maçımız var hem de arada bir yolculuk yapacağız. İnanın ki bütün antrenörler hata yapabilirler. Yani bir karar alacağımız zaman bunun bir sebebi mutlaka vardır" diye cevapladı.

"Kendimizi geliştirmemiz lazım"
Torrent, 5 oyuncunun liste dışında olduğuna değinerek, "Bu takımı, bu kadroyu ben yapmadım. Bu bana kalmış olan bir kadro. Bu meydan okumayı kabul ettim. Burada olmaktan çok memnunum ama ne bulduysak o. Geldiğimde 28 oyuncu vardı, 23 değil. Şimdi kendimizi geliştirmemiz lazım. Çok şikayetçi olunması kabul edilemez, sürekli bir sonraki adımı düşünmemiz gerekiyor. Her hafta maçımız var, her maçta bana aynı soru geliyor; 'Neden oyuncuları oynatmadınız?’. 5 fazla oyuncumuz var. O yüzden sürekli değişmesi gerekiyor. Tabii yazık burada olmayı hak eden bazı oyuncular olamıyorlar. Ama ilk önce fiziksel olarak uygun mu?, ondan sonra antrenmanlarda iyi yapıyor mu? Bunların hepsini düşünüp ona göre bir karar almak gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Sakatlık geçiren Fernando Muslera'nın durumuna ilişkin Torrent, "Gelişmeye başladı. Şu anda içeriden takıma yardımcı olmaya çalışıyor. Takımla antrenmana 34 gün önce başladı. Dolayısıyla bakacağız, önemli olan kendini nasıl hissettiğidir. Eğer oynamaya hazır hissediyorsa zaten gelir, söyler" diye konuştu.

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