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Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli Seydişehir-Antalya Karayolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor

İHA

Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli Seydişehir-Antalya Karayolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmiyor

Konya’nın Seydişehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle gece saatlerinden itibaren Seydişehir Antalya Karayolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, çok sayıda ilçede okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Seydişehir’de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde yaklaşık 25 santimetreye ulaştı. İç Anadolu’yu Antalya’ya bağlayan en kısa yol konumundaki KonyaAntalya Karayolunda da kar yağışı nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, gece saatlerinde jandarma ekipleri tarafından Marangozlar Kavşağında yapılan uygulama ile zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi.

20 ilçede okullar tatil edildi
Öte yandan, kar yağışının yaşandığı Seydişehir’de yüz yüze eğitime İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süre ile ara verildi. Ayrıca; Ahırlı, Akören, Altınekin, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ile merkez Karatay ilçesinin kırsal mahallelerinde de yüz yüze eğitime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.

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