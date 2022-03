Başkan Hasan Kılca: “Belirlediğimiz hedeflere vaktinden çok önce ulaştık”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanlığı görevinde üçüncü yılını tamamlayan Hasan Kılca, bu süreçte ilçe genelinde yapılan hizmetleri ve belediyenin yeni dönem planlamalarını düzenlediği basın toplantısında anlattı.

Celalettin Karatay Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısına; basın meslek kurum ile kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, Konya’da yayın yapan gazete, televizyon, radyo ve dergilerin genel yayın yönetmenleri, yazı işleri ve haber müdürleri ile ulusal gazete ve televizyonların il temsilcilerinin yanı sıra, Karatay Belediyesi başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.



“Karatay; birlik, beraberlik, kardeşlik ve hoşgörünün adıdır”

Karatay Belediyesi tarafından 3 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve hizmetlerin anlatıldığı tanıtım videolarının da yer aldığı programda Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın Konya ve ülkemiz için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Konyamızın güzide ilçesi Karatay’ımız, İslam iklimiyle bereketlenmiş bu topraklarda yaşayan gönüller ve aşıklar sultanı Hazreti Mevlana’yı, Şemsi Tebrizi’yi bağrına basan kutlu bir ilçedir. Karatay, aynı zamanda birlik ve beraberliğin, kardeşlik ve hoşgörünün adıdır. Karatay, sahip olduğu camiler, hanların yanı sıra medreselerinde, eğitim ve ilim merkezlerinden yetişen alimleriyle de tarihin her dönemine ışık tutmuş, bu toprakları imar, inşa ve ihya etmiştir. Bizler de; ecdadımızdan aldığımız bu ilhamla; kadim bir mirasa ve eşi benzeri olmayan zenginliklere sahip Karatay’ımızdaki bütün hemşerilerimizin hayatını kolaylaştırmak, mutluluklarına mutluluk katmak ve insanımıza dokunmak için çalışıyoruz. Biz geçtiğimiz 3 yıl boyunca, ‘İki günü birbirine eşit olan ziyandadır’ anlayışıyla Karatay’ımızda çalışmalarımızı, projelerimizi ve yatırımlarımızı her geçen gün artırdık. Belirlediğimiz hedeflere vaktinden önce ulaştık ve hemen akabinde yeni hedefler belirledik. Bu hedeflerimize de emin adımlarla yürüyoruz” ifadelerini kullandı.



"Karatay’da eğitime 3 yılda 156 milyon liralık dev katkı"

Karatay Belediyesi olarak her alanda çok büyük planlamaları kısa sürede hayata geçirdiklerini aktaran Hasan Kılca, 3 yılı içeren değerlendirme sunumuna belediye olarak büyük önem verdikleri eğitim başlığıyla başladı. Eğitimle ilgili yatırım ve faaliyetleri hakkında bilgiler veren Başkan Kılca, “Yatırım başlıklarımız içerisinde eğitime önemli bir yer ayırdık. Geride kalan 3 yılda Karatay’ımıza toplamda 101 yeni derslikten oluşan 6 eğitim tesisi kazandırdık. Bu yatırımlarımızla birlikte destekler, projeler, atölyeler ve etkinlikler gibi daha pek çok çalışmalarımıza 156 milyon liralık bir kaynak kullanmış olduk. Nakiboğlu, Keçeciler ve Kızören Mahallelerimize de toplam 68 derslikten oluşacak 3 yeni okulun proje çalışmasını başlattık. Son 3 yılda yalnızca okullarımızın bakım onarım, çevre düzenlemesi, ağaçlandırma, tamir tadilat ve temizlik gibi faaliyetlerimiz için de 15 milyon liralık destek sağladık. 4.6 milyon lira yatırım bedeliyle İslami ilimlerin verileceği yeni bir eğitim tesisini ise Fetih ve Köprübaşı Mahallelerimize kazandıracağız” dedi.



“İlçenin ulaşım konforu için 3 yılda 600 bin ton asfalt döküldü, 623 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirildi”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, son 3 yılda ilçede hayata geçirdikleri ulaşım projelerinden de bahsederek, “Sadece son 3 yılda sıcak asfalt, sathi kaplama ve parke yol olarak toplamda 623 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdik. Sıcak asfalt çalışmalarımızda ise kendi rekorumuzu her yıl tazeliyoruz. 2019’da 150 bin ton, 2020’de 200 bin ton ve 2021’de de 250 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Yani 3 yılda 600 bin tonluk sıcak asfalt serimi ile ilçemizin 643 sokak ve çeşitli noktalarında çalışma yapmış olduk. Alaeddin Kap Caddesi’nde altyapı çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyemiz yenileme çalışmalarını tamamladı. Küçükkumköprü Caddemizin Topraklık ve Fetih Caddesi arasında kalan bölümünde yenileme çalışmamızı 2021’de tamamladık. İlçemiz ve şehrimiz 2021’de önemli bir ulaşım hattı daha kazandı. Karaman Yolu ve Topraklık Caddesi’ni birbirine bağlayan Celaleddin Karatay Caddemiz, Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlanarak hizmete açıldı. İlçe merkezimizin yanında merkeze uzak 22 mahallemizde 120 bin ton sıcak asfalt serimi yaparak 62 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdik. Sathi kaplama faaliyetlerimizde de 3 yılda 1.5 milyon metrekare sathi kaplamayla toplam 170 kilometrelik yol çalışması yaptık. Merkeze uzak mahallelerimizde bağlantı yollarının genişletilmesi ve yenilenmesi kapsamında 85 kilometrelik yol çalışması yaptık. Yine 3 yılda 1.7 milyon metrekare kilitli parke uygulaması ve 485 bin metretül bordür çalışması yaptık. Bu rakamlarla 3 yılda Karatay’da toplamda 250 kilometre uzunluğunda parke yol çalışması gerçekleştirdik. Merkeze uzak 32 mahallemiz ve yaylalarımızın yollarını parke yaptık. Bu yıl için ise 800 bin metrekarelik bir planlama yaptık” şeklinde konuştu.



“Tarihimize ve ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz”

Karatay’ın turizmde de çok önemli bir merkez olduğunun altını çizen Hasan Kılca, bu sorumlulukla önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Kılca, “Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist bu vesileyle şehrimizi ziyaret ediyor. Turizmin önemli merkezlerinden olan bölgemizi geliştirmek, turizm çeşitliğini artırmak ve konaklamaya katkı için şehrimize kazandırdığımız Karatay Termal Tatil Köyü’müzde çok güzel bir noktadayız. Karatay Termal Tatil Köyü’müzde 1.5 yıl gibi kısa sürede 34 ülkeden 100 bini aşkın misafir ağırladık. Yeni bir termal otel için de büyük aşama kaydettik. 200 yatak kapasitesine sahip olacak projemiz; aquapark ve kongre merkezi gibi daha birçok özelliği bünyesinde barındıracak. Geçmişi 800 yıl öncesine dayanan Obruk Hanı restorasyonu ve Obruk Gölü çevre düzenlemesinde sona geldik. 20 milyon lira bütçeyle gerçekleştirdiğimiz bu projemizle Obruk Hanı, bölgenin turizm üslerinden biri olacak. Savatra Antik Kenti’nde yer alan amfi tiyatro ise 2021’in en önemli 10 arkeolojik keşfi içerisinde bulunuyor. Bozdağ Milli Parkı bölgesine bir karşılama merkezi kazandırmak için çalışıyoruz. Ülkemizin en güzel geleneklerinden olan Konya Âşıklar Bayramı’na 3 yıldır ev sahipliği yapıyor, farklı ülke ve şehirlerden halk ozanlarımızı şehrimizde buluşturuyoruz. Mevlana Şiir Şölenleri’ni de her yıl aksatmadan icra ediyoruz” diye konuştu.



“Karatay’ın kentsel dönüşümü ve düzenli şehirleşmesinde atılımlar yaptık”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, kentsel dönüşüm ve düzenli şehirleşme başlıklarında da belediye olarak hayata geçirdikleri çalışmalar kapsamında basın mensuplarıyla önemli bilgiler paylaştı. Karatay’ın kentsel dönüşümü ve bununla birlikte düzenli şehirleşmesinde büyük bir atılım içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Hasan Kılca, “İlçemizin sahip olduğu geleneksel ruhu geleceğe aktarmak için de titiz çalışma yapıyoruz. 6 ayrı noktada geleneksel mimariye sahip meskeni aslında uygun restore ederek şehrimizin hafızasına yeniden kazandırmak için çalışma başlattık. Akçeşme Mahallesi Mahmutdede Sokak’ta bulunan meskenler, camii ve çeşmelerden oluşan toplamda 12 adet bağımsız bölümü aslına uygun şekilde yeniledik ve hak sahiplerine teslim ettik. Mahallemizde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında da bölgedeki taşınmazların yüzde 50’sini kamulaştırdık. Son 3 yılda Akçeşme Kentsel Dönüşümü kamulaştırma çalışmalarına 38 milyon lira bütçe kullandık. Karatay İş Merkezleri’nin bölgenin dokusuna uygun hale gelmesi için proje hazırladık. Sultan Mesud Mahallemizde rezerv yapı alanındaki çalışmalar kapsamında 56 arsa sahibiyle toplamda 2 bin 480 metrekare alan için anlaşma yaptık. Çimenlik Mahallemizde 4 bin 265, Fetih Mahallemizde ise 2 bin 180 metrekarelik alanda kamulaştırma çalışması yaptık. 2019’da kamulaştırma çalışmalarımız için 10 milyon, 2020’de 21 milyon, 2021’de ise 91 milyon harcama yaptık. Yine son 3 yılda rezerv alan, takas ve trampa yöntemleriyle belediyemize tam 5 milyon 485 bin metrekare arsa kazandırdık. Toplu konut hamleleriyle de düzenli şehirleşmeye öncülük ediyoruz. Belediyemiz öncülüğünde Karakulak Mahallemizdeki 41’inci toplu konut hamlesi olan Akıncı Park Toplu Konut projemiz, 252 daireden oluşuyor. 42’nci toplu konut hamlemizi ise Kumköprü Mahallemizde Aksa Park ismiyle hayata geçirdik. 312 daireden oluşan bu kooperatifimiz ve Akıncı Park projelerimizin inşaatları devam ediyor. Yine 2 yeni noktada büyük oranda anlaşmalarını sağladığımız kooperatiflerimizi de ilerleyen günlerde duyuracağız” ifadelerini kullandı.



“Karatay’ın sporcu hazinesini gün yüzüne çıkarmak için çok çalışıyoruz”

Hasan Kılca, belediye olarak gençlik ve spor alanlarında hayata geçirdikleri çalışmaları da anlattı. Karatay’ın sporcu anlamında büyük bir hazineye sahip olduğunu söyleyen Kılca, belediye olarak bu hazineyi gün yüzüne çıkarmak için çok çalıştıklarına vurgu yaptı. 2019’da Karatay Belediyespor Kulübü’nü yeniden canlandırdıklarını hatırlatan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “12 branşta lisanslı sporcularıyla başarıdan başarıya koşan kulübümüz, birçok branşta milli takımlarımıza oyuncu gönderiyor ve ay yıldızlı bayrağımızı gururla taşıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle de işbirliği yaparak içinde bulunduğumuz Celaleddin Karatay Gençlik Merkezimizi ülkemizin en büyük kitap kafelerinden birine ve yeni bir gençlik merkezine dönüştürüyoruz. Köprübaşı Mahallemizde Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde işlevini yitirmiş olan alan için özel bir proje çalıştık. Spor salonları, oyun alanları, kütüphane, kafe, derslikler, özel sınıflar ve konferans salonu gibi özelliklere sahip olacak bu projemizin ihale sürecini kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz. Ulubatlı Hasan Mahallemizde planladığımız tenis merkezinde kapalı ve açık tenis kortları için proje çalışmalarımızda sona yaklaştık. Çimenlik Mahallemizde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi’nin yanı başında inşa edeceğimiz spor salonumuz da çok amaçlı olarak geniş bir bölgede gençlerimizin ihtiyacını karşılayacak bir merkez olacak. Antrenörlerimizin ihtiyaçlarını büyük oranda giderecek olan ve özellikle İslam Oyunları Olimpiyatları’nda yoğun kullanılacak Antrenör Merkezi için projemizi de tamamladık ve yapım ihalesine çıktık. İlçemize 30 yeni halı saha yapımının startını vermiştik. 8 halı sahamızı tamamladık, 11 noktada çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.



“Son 3 yılda yeni sağlık tesisleri kazandırıyoruz”

Karatay Belediyesi olarak ilçenin sosyal ve sağlık alanlarında da önemli projeler ile hizmetlere imza attıklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca, bunu yaparken “insanı yaşat ki, devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizdi. İlçenin sağlık altyapısını güçlendirecek ve vatandaşa daha iyi imkânlarda sağlık hizmeti sunacak tesisleri ilçeye kazandırdıklarını aktaran Hasan Kılca, “Selim Sultan Mahallemizde 15 nolu aile sağlığı merkezimizin yapımını 3.1 milyon lira yatırım bedeliyle tamamladık ve hizmete sunduk. Bir diğer sağlık yatırımımızı da Karakulak Mahallemizde yürütüyoruz. 4.1 milyon lira bütçe ayırdığımız ve 2021’de temelini attığımız 51 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin inşa süreci hızla ilerliyor. Karatay’ımızın sağlık altyapısını güçlendiren bir diğer yatırım da 16 Nolu Sedirler Aile Sağlığı Merkezi. Buraya belediye olarak proje desteği veriyoruz. Yapımını ise hayırsever iş insanımız Ahmet Yaşar Eşmekaya üstlendi. Nakiboğlu Mahallemizde yapımına başlayacağımız sağlık merkezi 3 ayrı alanda hizmet verecek” dedi.



“İlçenin sosyal hayatına, kültürüne ve istihdamına katkı sunuyoruz”

Karatay’a kazandırılan sosyal tesislerle ilgili bilgi veren Kılca, sosyal tesis ve kurs merkezlerinin vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına, eğitimine, ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sunacağına vurgu yaptı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal tesislerle ilgili şu bilgileri verdi: “Büyük atılım içerisinde olduğumuz alanlardan biri de sosyal tesis yaptırımlarımız. Mahallelerimize içerisinde spor salonu, millet kıraathanesi, atölye ve derslikler, çocuk oyun alanları ve meslek edindirme kurs merkezi gibi donatıların olduğu yeni sosyal tesisler kazandırdık. Merkezi olduğu gibi merkeze uzak mahallelerimizi de tesislerimizle donatıyoruz. Geride kalan son 3 yılda merkeze uzak 11 mahallemizde çok amaçlı tesis çalışması gerçekleştirdik. Hayıroğlu, Yağlıbayat, Akörenkışla, Acıdort, Büyükburnak, Esentepe, Yenikent, Divanlar, Ortakonak, Yavşankuyu, Zincirli mahallelerimizde bu yatırımlarımızı kısa sürede tamamladık. 5 mahallemize daha benzer tesisleri kazandırmak için proje ve ihale süreçlerimizi başlattık. 30 iş yerinden oluşan ve 6.8 milyon liraya mal olacak İsmil Çarşı Projesi, alanında örnek uygulamalardan biri oldu ve inşaatı devam ediyor.”



Karatay’ın yeni markası “kafe Karatay”

Başkan Hasan Kılca, yeni bir projelerinden daha bahsetti. ‘Kafe Karatay’ adı verilen projenin ilçede 7 noktada hayata geçirileceğini açıklayan Hasan Kılca, “Gerekli bütün planlamalarımızı yaptık ve ilk örneklerini Karatay Trafik Eğitim Parkı ve Büyüksinan Mahallemizde çok yakın zamanda göreceğiz. Çelebi Parkı, Ulubatlı Hasan Parkı, Akabe Ahmet Çalık Parkı, Adalet Parkı ve Şehir Parkımızda da Kafe Karatay bulunacak” dedi.



“Pazar marketler kendi elektriğini üretecek”

Güneş Enerjisi Santrali (GES) modeliyle projelendirilen Kalenderhane ve Büyüksinan Kapalı Pazar Marketlerinin ise yapımının hızla sürdüğünü ifade eden Başkan Hasan Kılca, yeni pazar marketlerin kendi elektriklerini üreten projeler olacağını ifade etti. Hasan Kılca, “Yapımları süren 2 yeni kapalı pazar marketimiz var. Kalenderhane mahallemizde açık olarak hizmet veren pazar yerimizi kapalı pazar markete çeviriyoruz. Aynı projemizi Büyüksinan mahallemizde de uyguluyoruz. Yarı açık olarak hizmet veren Araplar semt pazarını geçici yerine taşıyarak mevcut alanında inşaat çalışmalarına hızlıca başladık. Burada da yapım sürecinden hayli ilerleme sağladık. 21 milyon lira yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz bu iki kapalı pazar marketlerimizin çatılarına yerleştireceğimiz güneş enerji panelleriyle sayesinde elektrik üretilecek ve yılda 600 bin liralık tasarruf elde edilecek” dedi.



“Hizmet zincirine prestij katacak yatırımlar bir bir hayata geçiyor”

Karatay’a prestij katacak yatırımlarla ilgili bilgi veren Kılca şöyle devam etti: “Hizmet zincirimize eklediğimiz en önemli halkalardan biri de yeni Karatay Aşevi. Aşevimizi Kızılay işbirliğiyle hizmete sunacağız. 8.7 milyon lira yatırım bedeliyle yapımını sürdürdüğümüz yeni aşevimizde günlük 2 bin 500 kişilik olacak. Acil durumlarda ise bu rakam 10 bin kişiye kadar çıkabilecek. Karatay’ımıza Karatay Yeni Nikah Salonu ve Kültür Merkezi’ni kazandırmak için de kollarımızı sıvadık. Mevlana Kültür Merkezi’ne yakın bir konumda planladığımız projenin çalışmalarını tamamladık. Kahraman polis teşkilatımızın ihtiyaçlarına cevap verecek modern ve kapsamlı bir binayı Köprübaşı Mahallemize kazandırdık. 5.8 milyon lira yatırım bedeliyle tamamladığımız Polis Merkezi’mize şehidimiz Azam Güdendede’nin ismini vererek 2020 yılında hizmete sunduk. Karatay Engelsiz Yaşam Merkezi’nin yapımına da kısa sürede başlayacağız. Glutensiz Ekmek hizmetimizden projemizden de günde 2 bin vatandaşımız faydalanıyor. İsmil’e de 1.5 milyon lira yatırım bedeliyle ekmek fabrikası kazandırdık. Merkeze uzak mahallelerimizin yaşadığı tatlı su ihtiyacını 68 noktaya kurduğumuz ve toplamda 400 tonun üzerinde kapasiteye sahip depolarımızla çözüyoruz.”



“Sosyal çalışmalarımızla hemşehrilerimizin yanındayız”

Karatay Belediyesi’nin belediyecilik örnek uygulamalarla dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sosyal çalışmalar ile Karataylıların yanında olmayı sürdüreceklerini ifade etti. Başkan Hasan Kılca, “Son 3 yılda çocuk sevinci yaşayan 15 bin 292 ailemizin mutluluklarını ‘Hoş Geldin Bebek’ uygulamamızla paylaştık. 4 modern taziye aracımızla vatandaşlarımızın hüzünlü anlarında da yanlarındayız. Asker ailesi desteği, sosyal kartlar, nakdi yardımlar, gıda desteği, şefkat evi ve tamir tadilat gibi alanlarda da vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal yardımlarımızla son 3 yılda 70 bin vatandaşımıza doğrudan destek sağladık. Aşevimiz vesilesiyle de son 3 yılda 388 bin öğün yemeği ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Tüm bu çalışmalarımızın yanında sosyal yaşama katkı sağlayacak etkinlikler, seminerler ve konferanslar gibi programları da organize ediyor; alanında uzman isimleri vatandaşlarımızla buluşturmaya gayret gösteriyoruz” dedi.



“Sıfır atık projesi ile 5.5 milyonluk tasarruf sağlandı”

Çevre ve yeşil çalışmalarına verdikleri önemi anlatan Hasan Kılca, başlattıkları ‘Yeşil Seferberliği daha da yoğunlaştırarak vatandaşların daha temiz bir ilçede yaşaması için gayret ettiklerini ifade etti. Belediye olarak tükettikleri elektrik miktarı kadarını Saraçoğlu ve Tatlıcak’ta kurulan güneş enerjisinden karşıladıklarını belirten Kılca, şöyle devam etti: “Belediyemizin ve belediyemize bağlı tüm tesislerimizin yıllık elektrik ihtiyacı kadar enerji bu iki güneş enerji santralimizden karşılıyoruz. İlçemizde Sıfır Atık duyarlılığının arttırılması ve atıkların ilk elden ayrıştırılması için ‘Sıfır Atık Eylem Planı’mızı hayata geçirdik ve bu kapsamda ‘Sıfır Atık Belgesi’ aldık. Bugüne kadar 42 bin haneye ve bin 800 iş yerine sıfır atık ve geri dönüşüm bilgilendirmesi yaptık. Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm çalışmalarımızdan elde ettiğimiz tasarruf ve gelirlerin toplam değeri 5 milyon 400 bin lira. 506 bin 429 ağacın kesilmesini önledik, 331 bin 591 litre yakıt tasarrufu sağladık, 91 milyon 702 bin kilowatt enerji tasarrufu sağladık, 602 bin metreküp su israfını önledik.”



“Mümkün olan her alanı yeşillendiriyoruz”

Yeşile olan hassasiyetini yeni ve özgün park ve bahçe yatırımlarıyla pekiştirdiklerini dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, şehirlerin kimliklerini oluşturan en önemli unsurlardan birinin yeşil alanlar ve parklar olduğuna değindi. Başkan Hasan Kılca, “Belediye olarak son 3 yılda toplamda 750 bin metrekare alanda çalışma yürüttük. Yeni nesil bölge parkları olarak nitelendirdiğimiz, her biri kendine özgü donatılara sahip yeşil kuşak park çalışmalarımızdan 6 tanesini kısa sürede hayata geçirdik. İlkini Keykubat Mahallemizde 2019’da uyguladık. Çimenlik ve Küçük Kumköprü Caddelerini birbirine bağlayan 11 bin 561 metrekarelik alanda ikinci yeşil kuşak parkımız olan Doğuş Parkı’mızı tamamladık. Ulubatlı Hasan Mahallemize kazandırdığımız 12 bin 815 metrekarelik yeşil kuşak park çalışmamıza şehidimiz Mustafa Koçoğlu’nun ismini verdik. Ulubatlı Hasan Mahallemizdeki ikinci yeşil kuşak çalışmamızı çok daha farklı donatılarla uyguladık. Bir diğer yeşil kuşak park çalışmamızı ise Akabe Mahallemize kazandırıyoruz. Bu parkımıza elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Konyasporlu futbolcumuz Ahmet Çalık’ın adını verdik. 6. yeşil kuşak park çalışmamızı şehir merkezine yakın bir konumda Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerinde Çelebi mahallemizde hayata geçirdik. Tüm bu çalışmaların yanı sıra geride kalan 3 yıla 29 mahalle parkı sığdırdık. Mahalle içlerine toplam 70 bin metrekarelik park çalışması yaptık. Daha yeşil bir Karatay için 105 bin metrekarelik yeni park çalışmamızı bu yılın programına aldık. Karatay Trafik Eğitim Parkımız da 6.2 Milyon lira yatırım bedeliyle şehrimize kazandırdık. Son 3 yılda parklar, okullar ve çevre düzenleme alanlarının dışında 16 ayrı noktayı daha ağaçlandırma sahası olarak belirledik ve ağaçlandırdık” şeklinde konuştu.



“Karatay lavanta bahçesi Konya’nın yeni gözdesi oldu”

Şehre yeni cazibe merkezleri kazandırmaya ve ekonomiye katkı sunmaya devam ettiklerini söyleyen Hasan Kılca; “Karaaslan Hobi Bahçelerimizin yanında ilk etapta 90 bin metrekarelik alanda 100 bin lavanta fidesini toprakla buluşturarak Karatay Lavanta Bahçeleri projemizi hayata geçirdik. Büyük ilgi ve lavantadan elde ettiğimiz katma değer sonucunda da bahçelerimizi 4 kat büyütme kararı alarak bahçelerimizin büyüklüğü 340 bin metrekareye, fide sayısını ise 300 bine çıkardık. Karaaslan Hobi Bahçelerimizi 2 kat büyüttük. Saraçoğlu Hobi Bahçemiz de hemşehrilerimizin hizmetinde. Şehir Parkı’mızın içerisine Tabiat Okulu kuruyoruz” dedi.



“Belediyemiz şeffaf ve borçsuz bir belediye olarak yoluna devam ediyor”

Basın toplantısında Karatay Belediyesi’nin borçsuz belediye olarak yoluna devam ettiğine dikkat çeken Kılca, 362 bin Karataylının emanetinin emin ellerde olduğuna vurguladı. Karataylıların çok daha fazlasını hak ettiğini ve çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Kılca sözlerini şöyle tamamladı: “3 yıldır yaptığımız tüm bu çalışmalarımız, ‘Bir Başka Karatay’ vizyonumuzun bir yansımasıdır. Karatay çok daha fazlasını hak ediyor, biz de çok daha fazlası için gayret ediyoruz. Şeffafız, tüm yatırımlarımızı gerçekçi ve gerekçeli yöntemlerle planlıyor ve hayata geçiriyoruz. Bunun için her yıl bütçemizde rekor artışlar gerçekleştirdik. 2021 yılı gerçekleşen bütçemizde yüzde 55’lik artış yaparak 2022 yılı bütçemizi 1 milyar liraya çıkardık. Yılsonunda bu rakamı da aşmış olacağımızı düşünüyorum. Tüm bu yatırımları, hizmet ve faaliyetlerimizi yaparken hiçbir şekilde borçlanmaya gitmedik. Karatay Belediyesi borçsuz bir belediye olarak yoluna devam ediyor. Borçlanmadığımız gibi gelecekteki finans yükünü de hafifletecek adımlar atıyoruz. Tüm bu başlıklarda anlattıklarımız bir noktada birleşiyor. Bugüne kadar hassasiyetlerimizden, bu şehir için dertlenmekten asla kopmadık. İlçemizdeki 362 bin hemşehrimin emaneti, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte emin ellerdedir.”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 3 yılını değerlendirdiği basın toplantısının sonunda programa katılan gazetecilerin sorularını da tek tek yanıtladı.

