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Başkan Altay, Ereğli ve Karapınar’da iftar ve teravih buluşmalarına katıldı

İHA

Başkan Altay, Ereğli ve Karapınar’da iftar ve teravih buluşmalarına katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ve Karapınar'da iftar ve teravih programlarında ilçe halkıyla buluşarak esnafları ziyaret etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ile Karapınar’da iftar ve teravih programlarında vatandaşlarla buluştu. Ereğli ziyareti çerçevesinde ilk olarak Hakkari Çukurca’da vatani görevini yaparken şehit düşen Piyade Er Mehmet Tüfekçi’nin annesi Nebahat Tüfekçi’yi ziyaret ederek hayır duasını alan Başkan Altay, daha sonra Rüstem Paşa Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen iftar programına katıldı. Amaçlarının Ramazan’ın maneviyatını birlikte hissedebilmek olduğunu ifade eden Başkan Altay, verdikleri sözleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını kaydetti. Başkan Altay, “Konya Büyükşehir Belediyesi, KOSKİ ile birlikte yaklaşık 10 bin kişilik bir aile. Bu ailenin her ferdi terinin son damlasına kadar hem merkezde hem ilçelerimizde bir fazla iş yapabilir miyiz diye gayret ediyor. Ereğli ve Halkapınar’da öncelikle altyapı eksiklerinin tamamlanması için ciddi bir çalışma yürüttük. Daha sonra ana arterlerde prestij caddeler inşa edildi, şehir konakları yapıldı. Merkezin dışındaki mahallelerimizde parke çalışmaları yaptık. Ereğli’de bu yıl yüzme havuzuna başladık. İnşallah bir spor salonu yapmakla ilgili de çalışmamız var. Şehir Konferansları düzenledik ve oluşan hava buna devam etmemiz gerektiğini gösteriyor” diye konuştu.

"Birlik beraberlik içerisinde tüm ilçelerimize hizmet ediyoruz"
“Cumhur İttifakı olduğu sürece Allah’ın izniyle kimse sırtımızı yere getiremez” diyen Başkan Altay, “Birlikte hareket ettiğimiz sürece inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin birlikte hareketi buralarda da bize ciddi manada güç veriyor. İnşallah bundan sonra da bu masa etrafında oturduğumuz gibi birlik beraberlik içerisinde tüm ilçelerimize, tüm mahallelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Programa; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bahçeci, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Halkapınar Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Yaltirik, Ereğli AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, Ereğli MHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, Halkapınar AK Parti İlçe Başkanı Fatih Köşger, Halkapınar MHP İlçe Başkanı Ali İhsan User de katıldı.

Başkan Altay Karapınar'da vatandaşla ve esnafla buluştu
İftardan sonra Karapınar’a geçen Başkan Altay, Sultan Selim Camii’nde kılınan teravih namazı sonrası esnaf ziyareti yaparak hayırlı işler temennisinde bulundu. Başkan Altay daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile Karapınar Belediyesi tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait 72 yıllık hububat deposundan kitap kafeye dönüştürülen tesiste ilçe halkıyla ve gençlerle buluştu. İlçe belediyeleri ve teşkilatlarla hep birlikte gayret ettiklerini belirten Başkan Altay, “Çünkü amacımız bir. Daha büyük ve güçlü bir Türkiye istiyoruz ve yarınlarda çocuklarımıza anlatacak bir başarı hikayesi bırakmak istiyoruz. Aradan 10 yıl geçince, 20 yıl geçince, 30 yıl geçince çocuklarımıza, torunlarımıza; ‘Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam vardı, Türkiye’yi bu hale getirdi. Biz de onun dava arkadaşıydık’ diye gururla anlatacağız. Bu şeref bize yeter” ifadelerini kullandı.
Buradaki programa; AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bahçeci, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Yusuf Zengin, MHP Karapınar İlçe Başkanı Ercan Alp ve AK Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Çanakçı da katıldı. Başkan Altay, sahurda da Konya merkezde gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

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