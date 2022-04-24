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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay: “Amacımız Ramazanın bereketinden birlikte istifade edebilmek”

İHA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarayönü ve Kadınhanı ilçelerinde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Altay: “Amacımız Ramazanın bereketinden birlikte istifade edebilmek”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarayönü ve Kadınhanı ilçelerinde esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Sarayönü ve Kadınhanı ilçelerini ziyaret etti. Sarayönü’nde ilk olarak esnafları ziyaret eden Başkan Altay, daha sonra ilçedeki Pazar yerinde esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. İlçede bulunan Büyükşehir Belediyesine ait Bilgehane’yi de ziyaret eden Başkan Altay, sınıfları tek tek gezerek ders işleyen öğrencilerle sohbet etti.

"Organize Sanayi Bölgesi büyük bir hamle"
Sarayönü Belediyesinde AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Mehmet Türkmenoğlu, Yaşar Köklü, Kazım Keçeci, Yavuz Selim Özkan, Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, AK Parti Sarayönü İlçe Başkanı Gamze Karacan, MHP Sarayönü İlçe Başkanı Mehmet Kozan ve Meclis üyeleri ile bir araya gelen Başkan Altay, “Belediye başkanımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. İlçede Organize Sanayi Bölgesi büyük bir hamle oluşturuyor. Milli Bahçesi son aşamaya geldi. İnşallah Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da gelip açılışını gerçekleştirir. Böylece Sarayönü’nün Konya ile entegrasyonu konusunda çok önemli bir iş yapılmış oldu” ifadelerini kullandı.

"Bayrağı daha yukarıya taşımak için gayret içerisindeyiz"
Kadınhanı ilçesinde esnafla bir araya gelerek hayırlı işler dileyen Başkan Altay, ilçede faaliyet gösteren Bilgehane’de öğrencilerle buluştu. Başkan Altay, 1993 yılında Hakkari’de şehit olan Jandarma Er Hasan Çiçek’in babası Elbeyi ile annesi Şadiye Çiçek’e de taziyelerini iletti. Aziz Büyükbayram isimli vatandaşı evinde ziyaret ederek hayır duasını alan Başkan Altay, daha sonra iftar programına katıldı.
Burada bir konuşma yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ziyaretlerdeki temel amacımız aynı sofrayı paylaşmak, aynı duyguyu paylaşmak ve Ramazan’ın bereketinden birlikte istifade edebilmek.” dedi. Yeni Büyükşehir Yasası’nın ilk çıktığı günden itibaren Konya’nın yasayı en iyi uygulayan il olduğuna bir kez daha dikkat çeken Başkan Altay, “Biz de göreve aldığımız günden itibaren bayrağı daha yukarıya taşımak için bir gayret içerisindeyiz. Teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla yapacağımız işleri önce konuşuyoruz sonra da eksiksiz bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar Kadınhanımızda birçok eksik tamamlandı. Kadınhanlılar bugüne kadar bize çok yüksek destek verdi. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.
Buradaki programa da; AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Mehmet Türkmenoğlu, Yaşar Köklü, Kazım Keçeci ve Yavuz Selim Özkan’ın yanı sıra Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem, AK Parti Kadınhanı İlçe Başkanı İrfan Karaca, MHP Kadınhanı İlçe Başkanı Tevfik Yağcı ile Meclis üyeleri katıldı. Başkan Altay, iftardan sonra Kadınhanı’nda üniversite eğitim alan öğrencilerle de bir araya geldi.

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