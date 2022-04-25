Konya Tabip Odası’nda görev değişimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya Tabip Odası’nda görev değişimi

İHA

Konya Tabip Odası’nda görev değişimi

Konya Tabip Odası’nın gerçekleştirilen 2022 Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucunda yeni başkan Prof. Dr. Bahadır Öztürk oldu.
Konya Tabip Odası’nda 2022 Olağan Seçimli Genel Kurul gerçekleştirildi. Meslekte Birlik Grubu listesinin tek liste olarak yarıştığı seçimlerde Konya Tabip Odası’nın yeni başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk oldu.
Bir otelde düzenlenen genel kurulda görev süresi boyunca yaptıkları hizmetler hakkında bilgi veren Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Eyüp Çetin, “Göreve geldiğimiz günler tüm dünya ve ülkemizi etkisi altına alan Pandeminin olumsuz etkilerinin halkımız ve mesleğimiz üzerinde çok ciddi bir şekilde hissedilen günlerdi. Konya Tabip odası olarak hem meslektaşlarımızın moral düzeylerini yüksek tutacak, hem de vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek ve ilgili kamu kurumlarını tedbirler noktasında doğru yönlendirmek adına basın üzerinden toplantılar ve bilgilendirmeye dönük demeçlerimiz ile gündemde olmayı tercih ettik” dedi.
Konya Tabip Odası’nın yeni başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk ise, yeni dönemde de hekimlerin sorunları ve problemleri ile çalışma şartlarını iyileştirme konusunda çalışacaklarını söyleyerek, “Odamız çatısı altında birlik ve beraberliği önemsiyoruz. Yeni dönemde de meslektaşlarımız bir araya getirerek güzel çalışmalara imza atmak istiyoruz. Konya’da odamıza üye olmayan hekim arkadaşlarımızı da odamıza üye olmaya davet ediyorum” diye konuştu.
Konya Tabip Odası’nın Yeni Yönetim Kurulu Prof. Dr. Bahadır Öztürk başkanlığında şu isimlerden oluştu; Uzm. Dr. Ayhan Onur, Op. Dr. Cemil Er, Prof. Dr. İbrahim Erayman, Prof. Dr. İnci Kara, Dr. Mehmet Doğrul, Dr. Mehmet Duran.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilgehanelerden Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür Yarışması
YEREL HABERLER Bilgehanelerden Değerlerle Ramazan Bilgi ve Kültür ...
Selçuklu’da hafızlardan Kur’an ziyafeti
YEREL HABERLER Selçuklu’da hafızlardan Kur’an ziyafeti
Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Evinde bıçaklanarak öldürülen yabancı uyruklu kadının ...
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü ...
Konya Büyükşehir yeni bir park inşa ediyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir yeni bir park inşa ediyor
Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelere son hafta uyarısı
YEREL HABERLER Sanayi Sicil Belgesi sahibi işletmelere son hafta ...
Sözleşmeyle aldıkları aracın plakasını değiştirip hırsızlık yaparken yakalandılar
YEREL HABERLER Sözleşmeyle aldıkları aracın plakasını değiştirip ...
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü ...
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
YEREL HABERLER Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü ...
Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu
YEREL HABERLER Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine ...
Konya’da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Konya’da polis uyuşturucuya geçit vermiyor
Arkadaşlarının haber alamadığı kadın evinde bıçaklanmış halde bulundu
YEREL HABERLER Arkadaşlarının haber alamadığı kadın evinde ...
Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ...
FETÖ firarisi eski Cumhuriyet Başsavcı Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ firarisi eski Cumhuriyet Başsavcı Konya'da ...
FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'den aranan eski cumhuriyet başsavcısı yakalandı
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu ve sahte para çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu ve ...
Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza
YEREL HABERLER Konya'da drift yapan magandaya 9 bin 125 TL ceza
Çocukların alt geçitteki kameraları kırma eğlencesi pahalıya patladı
YEREL HABERLER Çocukların alt geçitteki kameraları kırma eğlencesi ...
Başkan Altay: “Amacımız Ramazanın bereketinden birlikte istifade edebilmek”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Amacımız Ramazanın bereketinden ...
Selçuklu Belediyesi'nin kitap okuma ve resim yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesi'nin kitap okuma ve resim ...
Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza
YEREL HABERLER Drift yapan sürücüye 9 bin lira ceza
Konya Havzası uzun yıllar ortalamasının üstünde yağış aldı
YEREL HABERLER Konya Havzası uzun yıllar ortalamasının üstünde yağış ...
Konyalı davulcu, 36 yıldır mahalle sakinlerini isimleriyle, manilerle sahura kaldırıyor
YEREL HABERLER Konyalı davulcu, 36 yıldır mahalle sakinlerini ...
Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.