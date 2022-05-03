Tüfekle ateş etti, polise silah doğrultup kaçtı

Konya’da tartışma sonucu çıkan arbedede iki kadın yaralanırken, olayın şüphelisi polise silah doğrultarak kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Emirgazi Mahallesi Tüzel Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kayınpederinin bulunduğu evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlayan A.Ö. (21) elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Tartışma sonrası çıkan arbedede iki kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracıyla kaçan şüpheliyi kovalamaya başladı. Saraçoğlu Mahallesi Davut Sokak’ta bulunan müstakil evine kaçan şüpheli, aracından inip kendisini kovalayan polislere silah doğrultup evine girdi. Bunun üzerine olay yerine Özel Harekat polisleri yönlendirildi. Özel Harekat ekipleri, evin çevresinde uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Ekiplerin evde yaptığı aramada şüphelinin kaçtığı belirlendi. Yaralı kadınlar ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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