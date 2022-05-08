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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KONESOB’ta Karabacak yeniden başkan seçildi

İHA

KONESOB’ta Karabacak yeniden başkan seçildi

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde (KONESOB) seçim heyecanı yaşandı. İki liste halinde girilen olağan genel kurulda Muharrem Karabacak yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
KONESOB Olağan Genel Kurulu, Selçuklu Kongre Merkezinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu. Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya’nın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda, 4 yıllık çalışma faaliyet raporu izlendi.
Genel kurulda bir konuşma yapan Başkan Muharrem Karabacak, “Öylesine farklı bir döneme hep birlikte şahitlik ettik. Pandemi dönemi zor ve çetin geçti. Bu süre zarfında odalarımızın, çok değerli esnaf ve sanatkarlarımızın her daim yanında olduk. Hiçbir zaman yalnız bırakmadık. 7 gün 24 saat esasıyla hep birlikte dertlendik, sevdamıza doğru yol aldık. Yapmış olduğumuz istişare toplantılarıyla çözümler bulduk, yerelde ve genelde isminden söz edilir bir birlik oluşturduk; fiziki ortamlar online işlemler, mesleki yeterlilikleri, ahilik ve birçok eserler. Ortaya koyduğumuz iletişim diliyle esnaf ve sanatkarlarımızın güçlü ve gür sesi olduk” dedi.

“Biz büyük bir aileyiz”
Karabacak, “Bugün gözler bu salonda, Türkiye buradan gidecek mesajlara odaklanacak. Biz büyük bir aileyiz. 84 esnaf odamızla, 60 bin esnaf ve sanatkarlarımızla, 648 hazirun, 252 denetim kurulumuzla büyük bir aileyiz. Ne mutlu ki, böylesine eşsiz ve seçkin bir ailenin neferiyiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından seçime geçildi. 648 delegenin oy kullandığı genel kurulda, 454 oy alan Muharrem Karabacak yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Başkan adayı Ali Osman Karamercan ise 155 oy aldı.
Muharrem Karabacak başkanlığındaki KONESOB’un yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: “Emin Baranok, Osman Alp, Kadir Kağnıcıoğlu, Ahmet Şen, Yalçın Bozkır, Fikri Kurt, Niyazi Yavuzer, Feridun Göner. Yönetim Kurulu yedek üyeler: Erol Karamanlı, Faruk Aydın, Mehmet Ünlügül, Arif Yeşildaş, Yusuf Ertuğrul, Erden Öztek, İbrahim Işık, Murat Petek, Adil Dönek. Denetim Kurulu: Hilmi Aydın, Mehmet Günbaş, Ali Serdar Uzal, Ömer Dağ, Mustafa Ünver. Denetim Kurulu yedek üyeler: Abdullah Acıbadem, Mehmet Adil, Ahmet Zafer Çağlak, Muhammet Acar, Abidin Dilber. Disiplin Kurulu: Veyis Güçlü, Kenan Almaz, Ramazan Yalçınkaya, Muhlis Bülbül, Ramazan Kuşpınar. Disiplin Kurulu yedek üyeler: Cemal Kınaç, Levent Emir, Kadir Erölmez, Ramazan Söğüt, Mustafa Yazar.”

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