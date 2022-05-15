Konya'da yağmur duası yapıldı

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'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Mehmet OKUYUCU/KONYA, (DHA)KONYA'nın Karapınar ilçesinde yağışların yetersiz olması nedeniyle bölge halkı namaz kılıp, yağmur duası yaptı.

İç Anadolu Bölgesi'nde en az yağış alan bölgeler arasında yer alan Karapınar'da, Üzecek Dağı eteklerinde buluşan bölge halkı, namaz kılıp yağmur duası okudu. Duanın ardından da etli pilav ikram edildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Karapınar Mehmet OKUYUCU

2022-05-15 13:56:05



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