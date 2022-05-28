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E-Parlemento Gençlik Oturumu’nda İklim Değişikliği Konuşuldu

İHA

E-Parlemento Gençlik Oturumu’nda İklim Değişikliği Konuşuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı UCLGMEWA Genel Kurulu, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Genel Kurulu ve Küresel Tarım Forumu çerçevesinde düzenlenen eParlemento Gençlik Oturumu’na katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlik ve iklim değişikliği konusundaki çalışmaları anlattı. Başkan Altay, “İklim Şurası’nda da fark ettik; gençlerin çevre ve iklim değişikliği konusunda ilgileri, duyarlılıkları çok yüksek. Gençler sadece dinlemeye gelmiyorlar, katkı sunmaya da geliyorlar” dedi.
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLGMEWA) Genel Kurulu, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) Genel Kurulu ve Küresel Tarım Forumu çerçevesinde eParlemento Gençlik Oturumu gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman’ın yaptığı oturumda salona gelen gençlerin yanında; çevrimiçi bağlantıyla Romanya, Belçika, İsveç, Almanya, Filistin, Lübnan, Brundi ve Yemen’den de gençler katılım sağladı.

Konya bir üniversite şehri
UCLG Eş Başkanı, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle iklim değişikliği ve çevre konularında gençlerin duyarlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençlerin daha güzel bir dünya inşa edeceklerine inandığını söyledi. Başkan Altay, “Konya nüfus olarak ülkemizin 6. büyük şehri ve bir üniversite şehri. 5 üniversitesinde 130 bin üniversite öğrencisini barındıran, 500 bine yakın ilk ve ortaöğretim öğrencisi olan bir şehirde bulunuyoruz. Bilgehanelerimiz, gençlik meclislerimiz, gençlik ve eğitim kamplarımızla birçok projeyi gençlerimiz için hayata geçiriyoruz. Ayrıca gençlerimize iş imkanlarının oluşturulması, iklim değişikliği konusunda bilinçlendirme çalışmaları ve toplumun farklı kesimlerinden katılımın artmasına yönelik farkındalık eğitimlerimize de devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir çevre yatırımlarını sürdürüyor
Başkan Altay, dünyayı daha iyi bir geleceğe taşımanın yegane anahtarının üretim ve tüketimde çevreye duyarlı bir anlayışı yaygınlaştırmaktan geçtiğine vurgu yaparak, özellikle çevreyi korumak konusunda herkese büyük görev düştüğünü ifade etti. Dünyanın en önemli problemlerinin başında atıkların geldiğini söyleyen Başkan Altay, “Özellikle Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık ülkemiz için yeni bir nefes, yeni bir soluk oluşturdu. Biz de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 31 ilçemizde Konya İli Sıfır Atık Yönetim Sistem Planımızı oluşturduk ve tüm Konya’da bunun uygulanması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca Konya genelinde 5 adet metan gazından enerji üretim tesislerimizden 83 milyon kilovatın üzerinde elektrik üreterek çevre ile ilgili ciddi bir proje yürütüyoruz. Atıksu arıtma tesislerimizi gerçekleştiriyoruz. Böylece insan kaynaklı çevreyi daha az kirletmesiyle ilgili bir çaba sarf ediyoruz. Arıtılan suyun yeşil alanlarda kullanılmasıyla ilgili Konya örnek bir çalışma yürütüyor. Özellikle Konya’nın merkezde atıksu arıtma tesisinde çıkarılan suyun Mor Şebeke ile yeşil alan sulamasında kullanıyoruz. İnşallah Karapınar’daki atıksu arıtma tesisinden çıkan suyla ilgili de Meke Gölü’yle ilgili bir çalışmayı yakında kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.

Büyükşehir enerji ihtiyacını çevreci imkanlar kullanarak karşılıyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, enerji ihtiyacını güneş ve rüzgardan elde edebilmek için gerekli fizibilite çalışmalarını tamamladıklarını hatırlatarak, finansman çalışmalarından sonra bunları hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti. Başkan Altay, “Ayrıca Konya içme suyu için kullandığımız Mavi Tünel’de de 70 milyon kilovatsaat elektrik ürettik. Böylece Konya kendi enerjisini çevreci enerji imkanlarından kullanarak gerçekleştiriyor. Belki gençlerimizin birçoğu takip etti. Geçtiğimiz aylarda Konya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’yla birlikte Türkiye’deki ilk İklim Şurası’na ev sahipliği yaptı. İklim Şurası’nda da fark ettik; gençlerin çevre ve iklim değişikliği konusunda ilgileri, duyarlılıkları çok yüksek. Gençler sadece dinlemeye gelmiyorlar, katkı sunmaya da geliyorlar” dedi.

“Mutlak yoksulluğun üstesinden gelecek ilk nesiliz”
Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodrıguez, Birleşmiş Milletler olarak 2030 gündemine ve sürdürülebilir kalkınma hedefine gönülden bağlı olduklarını belirterek, “Tarihin hiçbir döneminde sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilgili yaptığımız şeyi yapmaya muktedir olamamıştık. Genel sekreterimiz hep şöyle diyordu: ‘Biz ilk nesiliz. Dünya tarihinde kesinlikle mutlak yoksulluğun üstesinden gelecek ilk nesiliz.’ Ancak dünya tarihinde yine iklim değişikliğinin üstesinden gelebilecek de ilk nesiliz” ifadelerini kullandı.

KonyaMaldivler ilişkisi 800 yıl öncesine dayanıyor
Maldivler Male Belediyesi Başkan Vekili Mundhu Shareefreef, AGRICITES Başkanlığı görevine tekrar seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı tebrik ederek konuşmasına başladı. Maldivler ve Konya’nın çok eski bir tarihe dayanan ilişkisi olduğuna değinen Shareefreef konuşmasında, “Tarih benim bir tutku alanım. Hazreti Mevlana’nın en yakın arkadaşlarından bir tanesi Şemsi Tebrizi Hazretleri’dir. O tarihlere baktığımız zaman, savaş zamanında kendi ailesine ve en yakınlarına bir araca binmelerini ve güvenlikleri için gitmelerini söyledi ve bu delegasyon 800 yıl önce Maldivler’e geldi. Abubakad Yusuf Tebrizi adında biri de o gün Maldivler’e indi ve Müslümanlığı Maldivler’e tanıttı. O tarihten beri Maldivler, Müslüman bir ülke ve bizim inancımıza olan bağımız Konya’yı içeriyor aslında. Gerçekten buranın etkisi bize çok büyük oldu” diye konuştu.
Program sonunda Başkan Altay, UCLG Learning ve UCLG MEWA Kent Diplomasisi ve Yerel Yönetişim Komitesi’nde eğitim alan personel ile bir araya gelerek sertifikalarını teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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