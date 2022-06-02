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Elektrik ustası, akıma kapılıp öldü

DHA

Elektrik ustası, akıma kapılıp öldü


Erol ERDAL/ EMİRGAZİ (Konya), (DHA)KONYA'nın Emirgazi ilçesinde, su kuyusunu tamir ettiği sırada akıma kapılan elektrik ustası Muzaffer Koçak (63), hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Fatih Mahallesi Candır Yaylası'nda meydana geldi. Kooperatife ait tarladaki su kuyusunu tamir eden Muzaffer Koçak, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Koçak'ın cansız bedenini, geç saatlerde, kendi tarlasına giden çiftçi Mustafa Mertoğlu buldu. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Muzaffer Koçak'ın cesedi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Emirgazi Erol ERDAL
2022-06-02 10:54:40

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