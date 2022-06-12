Karatay Kent Konseyi’nden Türkiye’de bir ilk ‘Atıksız Yaşam Kampı’

“Sıfır Atık” konusunda ilçe genelinde önemli birçok proje yürüten Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirerek “Atıksız Yaşam Kampı” düzenledi.

Karatay Belediyesi Kent Konseyi Sıfır Atık Çalışma Grubu, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek “Atıksız Yaşam Kampı” düzenledi. Sıfır Atık Çalışma Grubu gönüllüleri, bu çerçevede 2 gün boyunca Taşkent Atabey Gençlik Merkezi’nde kampa girerek atıksız yaşamın mümkün olabileceğini gösterdi. Söz konusu kampta Sıfır Atık Çalışma Grubu gönüllüleri; özellikle israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin atık toplama sisteminin kurulması gibi konularda uygulamalı bilgiler edindi. Sıfır Atık Atölyesi’nde gönüllülerle buluşan Çevre Mühendisi Mehmet Yıldırım Gündüz; kompost gübre ve toprak üretimi ile kompost yapımını gösterdi. Sıfır Atık gönüllüleri, evsel atıkların doğada tekrar kullanılmasını sağlayan söz konusu kompost yapımıyla ilgili bilgileri aldıktan sonra evlerinden getirdikleri atıkları organik toprağa ve gübreye dönüştürdü.



“Atıksız yaşam kampı farkındalığımızı artırdı”

Kamp için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Karatay Kent Konseyi’ne teşekkür eden Sıfır Atık Çalışma Grubu gönüllüleri, kampın çok faydalı geçtiğini belirtti. Katıldıkları Sıfır Atık Atölyeleri ile sıfır atık konusunda önemli bir farkındalık kazandıklarının altını çizen gönüllüler, sportif ve kültürel faaliyetler sayesinde de güzel iki gün geçirdiklerini aktardı. Çevre Mühendisi Mehmet Yıldırım Gündüz de sınırlı olan kaynakların daha verimli kullanılarak atık oluşumunun en az seviyeye indirilebileceğini ifade etti. Mehmet Yıldırım Gündüz, “Tarlada başlayan israf maalesef marketlere oradan da evlerimize ve sofralarımıza kadar uzanıyor. Bizler basit yöntemlerle bu atıklarımızı yeniden hayatımıza sokabiliriz. Örneğin evlerimizde oluşan sebzemeyve artıkları ve çay posaları gibi organik nitelikli atıklar; kompost sistemiyle gübreye dönüştürülüp park, bahçe ve saksılarda toprak iyileştirici olarak kullanılabiliyor. Gençlerimiz, Atıksız Yaşam Kampı ile bunu tecrübe etmiş oldular. Türkiye’de ilk olan bu kamp ile vatandaşların çevreye karşı daha duyarlı olması yönünde farkındalık oluştuğuna inanıyorum. Çevreye ve özellikle de Sıfır Atık’a olan hassasiyeti ile gayretlerinden dolayı Karatay Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Çöpü çöpe atarak ondan kurtulamıyoruz”

Türkiye’de bir ilk olan “Atıksız Yaşam Kampı”nı ve etkinliklerini değerlendiren Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan ise, amaçlarının atıksız yaşamın sanıldığı kadar zor olmadığını göstermek olduğunu söyledi. Abdürrahim Arslan, “Konya’da bir ilk olan Atıksız Yaşam Kampı düzenledik. Sıfır Atık Çalışma Grubu’muzun koordinatörlüğündeki kamp programı çerçevesinde 2 gün boyunca hiç atık oluşturmama hedefi koyduk. Özellikle tüketimin çok arttığı ve israfın fazla olduğu günümüzde gönüllülerimizle atıksız yaşamın da mümkün olduğunu, atık üretilmeden de yaşanabileceğini göstermek istedik. Kampımızda tek kullanımlık malzemeler olmamasına dikkat ettik. Bütün katılımcılarımız tabakları, çatal, bıçak ve bardaklarını evlerinden getirdiler. Paketli ürünleri kullanılmamasını özellikle istedik ve menülerimizi oluştururken de buna dikkat ettik. Kampımızda kompost atölyemiz de var. Çevre mühendisimiz, oluşan atıkları kompost yöntemiyle organik toprağa dönüştürmeyi katılımcılarımıza uygulamalı olarak gösterdi. Atölyelerimiz ve eğitimlerimizin yanı sıra birçok eğlenceli aktivitemizle de gönüllü arkadaşlarımız güzel bir kamp geçirdiler. Bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya da özellikle teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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