Köpeğe çarpan otomobil bir evin bahçesine savruldu: 1 yaralı

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Konya'nın Ereğli ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpan otomobil kontrolden çıkarak bir evin bahçesine savruldu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Halkapınar Ereğli Karayolu üzeri Gökçeyazı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z. T. idaresindeki 42 ACA 208 plakalı otomobil, bir anda önüne çıkan başıboş köpeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçesine savruldu. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, köpek ise telef oldu. Yaralanan sürücü, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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