3 ilçede Tarım Komisyonu Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Konya’nın Hüyük, Derebucak ve Derbent ilçelerinde Tarım Komisyonu Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda mahalle muhtarları ile bir araya gelen komisyon üyeleri, mahallelerin ihtiyaçları ile çiftçiler ve vatandaşlardan gelen talep ve sorunları dinledi. Toplantıda, sorunlara ilişkin çözüm önerileri istişare edildi. Ayrıca, her üç ilçede yapılması planlanan projeler de ele alındı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez düzenlenen toplantılara ilişkin yaptığı değerlendirmede, mahalli idarelerin temel taşı olan mahalle muhtarlarıyla buluşmaya devam ettiklerini belirterek, mahallelerin ve hemşehrilerinin taleplerini konuştuklarını, sorunlara çözüm üretmeye çalıştıklarını söyledi. Etyemez, Hüyük’te yürütülen çalışmalara ilişkin olarak, ilçede üreticileri desteklemeye devam ettiklerinin altını çizerek, “Üreticilerimize 20022021 yıllarında 53 milyon 341 bin TL bitkisel üretim 17 milyon 283 bin TL hayvancılık desteği ödemesi yaptık. Tarımsal yatırım ve desteklerin toplamı 89 milyon 45 bin TL'yi buldu. Sulama alanında 20032022 yılları arasında toplam 153 milyon TL yatırım yaparak 22 tesis hizmete aldık” ifadelerine yer verdi.

Etyemez, Derebucak ve Derbent ilçelerinde de çiftçileri desteklemeyi sürdürdüklerini kaydederek, “Derebucak ilçemizde üreticilerimize 20022021 yıllarında 5 milyon 577 bin TL bitkisel üretim 6 milyon 20 bin TL hayvancılık desteği ödemesi yaptık. Tarımsal yatırım ve desteklerin toplamı 15 milyon 900 bin TL'yi buldu. Sulama alanında 20032022 yılları arasında toplam 216 milyon TL yatırım yaparak 5 tesis hizmete aldık. Derbent ilçemizde de üreticilerimize 20022021 yıllarında 20 milyon 75 bin TL bitkisel üretim 13 milyon TL hayvancılık desteği ödemesi yaptık. Tarımsal yatırım ve desteklerin toplamı 40 milyon TL'yi buldu. Sulama alanında 20032022 yılları arasında toplam 80 milyon TL yatırım yaparak 4 tesis hizmete aldık” şeklinde konuştu.

Toplantılara, Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Derbent Belediye Başkanı Hüseyin Ayten, farklı kurumların bölge ve il, ilçe müdürleri, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Lokman Özturhan, İl Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Tığlıoğlu, AK Parti ve MHP’nin ilçe başkanları, mahalle muhtarları, çiftçiler katıldı.

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