Hadim Jandarma Komutanlığı 183. yılını fidan dikerek kutladı

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Konya’nın Hadim ilçesinde Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş Yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Hadim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Teşkilatı’nın 183. Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıldönümüne ithafen 183 badem fidanı ilçedeki jandarma hatıra ormanında toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Cumhuriyet Savcısı Emre Şükrü Acar, Cumhuriyet Savcısı Emrecan Özcan, Hakim Ozan Başayagül, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, Hadim Orman İşletme Müdürü İlyas Ay, kurum ve daire amirleri ile askeri personel katıldı.

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