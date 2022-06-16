Gönüllü öğretmenler tiyatro ile sahnede ders verdi

Konya’nın Hadim ilçesinde görev yapan bir grup öğretmen hem stres atmak hem de sanat dalıyla ilgilenmek amacıyla tiyatro ekibi kurdu.

İlçedeki farklı okullardan 12 öğretmenin kurduğu tiyatro ekibi, Turgut Özakman’ın ünlü eseri ‘Töre’ isimli tiyatro oyununu ilçe halkıyla buluşturdu. Kadına şiddet ve kan davasının konu edildiği tiyatro gösterimi için yaklaşık 5 ay boyunca aralıksız çalışan öğretmenler gösteri sonunda ayakta alkışlandı.



“Okulda ders verdiğimiz gibi sahnede de ders vermek istedik.”

Tiyatro ekibinin yönetmeni ve Hadim Merkez Ortaokulu Türkçe Öğretmeni İbrahim Güç yaptığı açıklamada, seyircilere pozitif toplumsal mesaj ve hayat dersi vermeyi hedeflediklerini söyledi. Yoğun geçen okul mesaisi dışındaki boş vakitlerde prova yaptıklarını anlatan Güç, “5 ay gibi uzun bir süredir bu tiyatronun ortaya çıkması için çalışıyoruz. Ekibimizdeki tüm öğretmenler ilçe merkezinde değil, köylerde görev yapanlar var. Kış ayları burada çetin geçtiği için gidiş gelişleri çok zor oldu. Ama biz yılmadık, çalıştık. Okulda ders verdiğimiz gibi sahnede de ders vermek istedik. Güzel bir etkinlik oldu” dedi.

Tiyatro ekibindeki Türkçe Öğretmeni Havva Küçükdemir de, insanlara toplumsal mesaj vermenin yollarından birinin onu sergilemek olduğunu söyledi. Meslektaşları, öğrencileri ve öğrenci ailelerinden de manevi destek aldıklarını belirten Küçükdemir, “11 öğretmen arkadaşımızla bu işe başladık. İlçemizde ilk kez böyle bir oyun sergilendi ve böyle bir ilke öncülük ettiğimiz için çok mutluyuz. Ekibimizde sadece Türkçe öğretmenleri değil; Müzik, Matematik, Sınıf Öğretmenliği, İngilizce, Fen Bilimleri gibi her branştan öğretmen arkadaşlarımız vardı. Hep birlikte bu işi başardık. Diğer arkadaşlarımızın ilk tecrübesi ama yönetmenimiz olan İbrahim hoca ve benim ikinci tecrübem. Eğitim Fakültelerinde Türkçe öğretmenliği bölümlerinde sahne tecrübesi yaşıyoruz. Çoğu arkadaşımızın ilk tecrübesi olmasına rağmen özverili bir çalışma ile gayet başarılı bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Umarım halkımız da beğenmiştir” ifadelerine yer verdi.



“Tiyatroyu köylerde buluşturacağız, bizi izlemede kalın”

Müzik Öğretmeni Cansel Göç de hem sanatla ilgilenmek hem de topluma faydalı işler yapmak için tiyatro yapmaya karar verdiğini belirterek, “Çeşitli tiyatro gösterimlerine diğer köylerde ve ilçelerde de devam edeceğiz. Özellikle köylerde tiyatroya gelemeyenler için de oyunlarımızı sahnelemeye devam edeceğiz. Öğretmenler bu konuda tam gaz devam ediyor. Bizi izlemede kalın” dedi.

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