Akşehir Halk Oyunları Grup Yarışmasına Ev Sahipliği Yaptı

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Grup Yarışması, Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin katkısıyla Akşehir'de yapıldı.

Akşehir’de gerçekleştirilen yarışmada Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 15 ekip yarıştı. Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’nda yapılan yarışma öncesi seremoni gerçekleştirildi. Akşehir’de böyle bir yarışmaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Temmuz ve Ağustos ayında birçok etkinliğin Akşehirlilerle buluşacağını kaydederek, yarışmaya katılan tüm ekiplere başarılar diledi.

Yarışma; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlemeli ve düzenlemesiz olarak gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan illerden ve çevre ilçelerden Akşehir’e gelen izleyicilerle birlikte yoğun bir katılımın olduğu yarışmada; 3 Merkez Hakem Kurulu Üyesi, 10 hakem ve 1 gözlemci görev yaptı. 15 ekibin katıldığı yarışmada yarışmacılar birincilik için ter dökerken sergiledikleri gösteriler izleyiciye keyifli saatler yaşattı. Yarışma sonunda dereceye giren ekiplere kupaları ve madalyaları yarışmayı izleyen protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Yarışmayı; Akşehir Kaymakam Vekili Tuzlukçu Kaymakamı İsa Bertan, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, Konya Gençlik Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu As Başkanı Prof. Dr. Taner Bozkuş, bazı kamu kurum müdürleri, siyasi partiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş izledi.

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