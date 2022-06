Başkan Altay: “2022’de 31 ilçemizdeki yol yatırımlarımız 1 milyar 320 milyon TL”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Uğur İbrahim Altay, “Yol Medeniyettir” şuuruyla yatırımları sürdürdüklerini belirterek, “Konya merkezde ve tüm ilçelerimizde yol altyapısını güçlendirmek için sadece bu yıl yapacağımız yatırımların tutarı toplam 1 milyar 320 milyon liradır. Yaptığımız her şey Konya’mızın ve Konya’da yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve refahı için” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya merkezde ve ilçelerde devam eden yol yatırımlarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’ndeki toplantının başında Marmaris’te meydana gelen yangınlar ve Karadeniz’de yaşanan sel felaketleri nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileyen Başkan Altay, “Devletimiz yaraları sarmak için gerekeni yapıyor. Bizler de Konya olarak zor durumda kalan, afetlerden etkilenen tüm kardeşlerimize Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar her daim tüm imkânlarımızla destek olmaya gayret ediyoruz” dedi.



"Yol ve altyapı çalışmalarının milli bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Konya’yı her alanda kalkındırmak için yoğun bir gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Altay, bu gayretlerin en başında milli bir sorumluluk olarak gördükleri yol ve altyapı çalışmaları geldiğini ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesinin 31 ilçede 4 bin 100 kilometrelik devasa bir yol ağına sahip olduğunu kaydeden Başkan Altay, tüm çalışmaları “Yol Medeniyettir” şuuruyla sürdürdüklerini belirtti. Başkan Altay, şehir merkezinde trafik yükünü azaltmak amacıyla daha önce Celaleddin Karatay ve İsmail Ketenci Caddelerini hizmetine sunduklarını hatırlatarak, Beyşehir Çevre Yolu ile Beyhekim Caddesi’ni birbirine bağlayacak 14,5 kilometre uzunluğundaki Abdülhamid Han Caddesi’nin de ilk etabının tamamlanarak hizmete açıldığını, ikinci etabın tamamlanmak üzere olduğunu, üçüncü etapta da çalışmaların sürdüğünü söyledi. Başkan Altay, Abdülhamid Han Caddesi’nin kamulaştırma dahil tüm etaplarıyla birlikte toplam maliyetinin 214 milyon 800 bin lira olduğunu paylaştı.



Şehir trafiğini rahatlatacak 4 yeni cadde daha

Yapımına başladıkları caddelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Altay, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddemiz 2,8 kilometre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip olacak. Cadde, Fatih Caddesinden başlayarak, Azerbaycan Caddesi ve Gazze Caddesi üzerinden Antalya Çevre Yolu’na bağlantı sağlayacak. Bu caddemizin birinci etap kamulaştırmasına 140 milyona yakın bir bedel ödüyoruz. Yol yapım maliyeti ise 33 milyon 500 bin lira. İkinci etap kamulaştırmaların da 100 milyon liranın üzerinde tutacağını dikkat alırsak bu caddemiz 273 milyon 500 bin liraya mal olacak. Gazze Caddesi ile Karaman Caddesi’ni birbirine bağlayacak 64 milyon lira maliyetli Alparslan Türkeş Caddemiz; 3,6 kilometre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip olacak. Hızlı Tren Demir Yolu Hattı’na paralel olacak şekilde, Çeçenistan Köprülü Kavşağı ile Antalya Çevre Yolu arasındaki bağlantıyı sağlayacak 17 milyon 500 lira maliyetli Kazakistan Caddemiz; 3,5 kilometre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde olacak. 23 milyon 500 bin lira maliyetli, 2,6 kilometre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip olacak Karabağ Caddemiz de yine Hızlı Tren Demir Yolu Hattına paralel olacak şekilde, Çeçenistan Köprülü Kavşağı ile Antalya Çevre Yolu birbirine bağlayacak” ifadelerini kullandı.



"Önemli kavşaklar ve ana arterler daha konforlu hale geliyor"

Bunlarla birlikte; son bir ay içinde Belh Kavşağı, Aslım Caddesi, Aliya İzzet Begoviç Caddesi, Ahmed Hamdi Göğüş Caddesi, Selimiye Caddesi, Akören Köprülü Kavşağı, Stadyum Otopark Yolları, Sanayi Yollarında sıcak asfalt çalışmalarını tamamladıklarını, Konya Millet Bahçesi’nin hemen yanında bulunan Stad Sokak’ta ve Şehir Hastanesi yolunda çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Başkan Altay, Elmalı Caddesi’nde planladıkları kaplama yenileme çalışmasının yanında; Beyşehir Çevre Yolu, İstanbul Çevre Yolu ve diğer çevre yolları ile sorumluluklarında bulunan tüm ana arterlerde de yol bakım ve onarım çalışmaları yürüttüklerini aktardı.



"Sadece 2022'de 596 kilometre mahalle yolu yapılacak"

31 ilçede 2 milyon 830 bin metrekare parke ve bordür çalışmasını tamamladıklarını kaydeden Başkan Altay, 2022 yılı içinde Konya genelinde yürüttükleri yol çalışmalarından bahsederek, “İlçelerimizde büyük bir yol yapım seferberliği sürdürüyoruz. Bu çerçevede bu yıl 28 ilçemizdeki ilçe merkezi dışında kalan mahallerimizde 505 milyon lira maliyetle 596 kilometrelik mahalle yolu çalışması yapıyoruz” dedi.

Başkan Altay, “İlçe merkezlerimizde ise ihtiyaç olan bölgelere yaklaşık 175 bin ton sıcak asfalt çalışması yürütüyoruz. İlçelerimize sadece bu sene için sağlayacağımız parke desteğimiz 1 milyon 900 bin metrekare. Bu sene 28 ilçemizdeki mahalle yolları, sıcak asfalt ve parke yapımının toplam maliyeti 900 milyon lirayı buluyor. Şehir merkezimizde bu sezon yapacağımız asfalt, tretuvar, altyapı ve sanat yapıları gibi yol çalışmalarımızın toplam tutarı da 420 milyon lira. Dolayısıyla Konya merkezde ve ilçelerimizde yol altyapısını güçlendirmek için sadece bu yıl yapacağımız yatırımların tutarı toplam 1 milyar 320 milyon liradır. Şehrimiz için, hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



"Konya'da adeta bir örümcek ağı gibi faaliyetlerimizi yürütüyoruz"

Yol çalışmalarının Konya için hayati derecede öneme sahip olduğunu belirten Başkan Altay, “Biz arazide çok yoğun şekilde çalışıyoruz. Konya’nın her alanında adeta bir örümcek ağı gibi faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İnşallah söz verdiğimiz bütün işleri yerine getirmeye çaba sarf edeceğiz. Biz bu şehre hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah Konya’ya en güzel hizmetleri yapmak için de ekibimizle birlikte gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Altay programda; toplu ulaşım için yeni hizmete alınan otobüsler, 9. Konya Bilim Festivali, 5. İslami Dayanışma Oyunları, Güle Oynaya Camiye Gel Projesi, Yeni Hayvan Pazar Yeri gibi Konya gündemindeki önemli konular hakkında da bilgi verdi. Başkan Altay toplantı sonrası basın mensuplarıyla birlikte yapımı süren Abdülhamid Han Caddesi 2. Etap ile Alparslan Türkeş Caddesi’nde inceleme gezisi gerçekleştirdi.

