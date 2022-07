Atlı Okçuluk Doğu Grubu çeyrek final müsabakaları Akşehir’de başladı

Atlı Okçuluk Şampiyonası Doğu Grubu çeyrek final müsabakaları, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi işbirliği ile Akşehir’de gerçekleştiriliyor.

Müsabakalarda 17 kulüpten toplam75 sporcu yarışıyor. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışacak olan yarışmacılar birinci gün Türk parkuru (Tabla Bendi), ikinci gün ise kabak parkurunda yarışacak. Akşehir Devlet Hastanesi arkasındaki atlı okçuluk yarış pistinde gerçekleştirilen yarışma öncesinde protokol konuşmaları yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk As Başkanı Fatih Işık, yarışmaların kazasız belasız güzel bir şekilde gerçekleşmesini diledi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da Akşehir’in yoğun bir şekilde birçok etkinlik ve yarışmalara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Atlı okçuluk farklı bir spor dalı. Burada kabiliyet beceri dışında cesaret, güç ve atılganlık var. Gerçekten bu kolay bir spor dalı değil" dedi.

İlçe Kaymakamı İsmail Küreci de at ve okçuluğun Türk Kültürü’nün temeli olduğunu belirterek, "Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde vefat eden Cüneyt Arkın’ı da rahmetle anıyorum. Bizim öğrenciliğimiz, bizim gençliğimiz onun bu yöndeki filmlerini seyretmekle geçti. Kültürümüzde atın ve okçuluğun çok büyük önemi var. Buna sahip çıkılması ve geliştirilmesi gerçekten güzel bir şey" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gruplar halinde atlı okçuluk sporcuları Türk parkurundaki yarışmalarına başladı. At üzerinde hızla giderken yanlardaki hedeflere ok atan sporcular, gösterdikleri başarı ve tehlikeli hareketleri ile izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yarışmanın yarın yapılacak bölümünde ise kabak parkuru yarışmaları ve ödül töreni gerçekleştirilecek.

