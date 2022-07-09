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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir’de Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı

İHA

Akşehir’de Mustafa Yıldızdoğan rüzgarı

63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'nde konser veren Mustafa Yıldızdoğan, sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.
Konserde sanatçı Mustafa Yıldızdoğan şarkılarını seslendirirken izleyenler de Yıldızdoğan’a eşlik etti. Büyük ilgi olan konserde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya sanatçıya teşekkür ederek, bir plaket takdim etti. Başkan Akkaya, gençlerin enerjilerini atması için iyi bir fırsat olduğunu belirterek, “Sizlerle çok mutluyuz ve gururluyuz. Onun için gelenek, görenek, dünyanın neresinde olursanız olun yaşıyoruz ve bugün burada bunların hepsini görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan da sahnede asker selamı vererek operasyonlarda görev alan Mehmetçikler başta olmak üzere emniyet camiasına da göndermede bulundu. Sosyal medya platformları ile ilgili de konuşan sanatçı Yıldızdoğan, “Whatsapp’tır, Instagram’dır, işte Tiktok’tur sevdaları o kadar ucuzlattı ki, aşkları o kadar ucuzlattı ki. Eşini sevmeyen, evladını sevmeyen, anasını sevmeyen, babasını sevmeyen, vatanını, milletini, bayrağını ezanını zaten hiç sevemez” dedi.
Konsere Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci, Tuzlukçu Kaymakamı İsa Bertan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, MHP İlçe Başkanı Salih Akça, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, belediye meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ile çevre ilçelerden birçok protokol üyesi ve siyasi parti temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

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