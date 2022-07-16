Refüje çarpan otomobil takla attı: 4 yaralı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, 06.45 saatlerinde Karapınar ilçesi Akören Mahallesi Ötügen mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K., idaresindeki 06 BDB 798 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Karapınar ve Ereğli Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.