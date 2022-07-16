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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik coşkusu

İHA

Akşehir’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik coşkusu

Konya'nın Akşehir ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda anma programa düzenledi.
Program öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' konulu fotoğraf sergisinin açılış kurdelesi ilçe protokolünün katılımıyla kesilerek gösterime sunuldu. Sergi açılışının ardından Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, 15 Temmuz'u anlatan çeşitli belgeseller ile devam etti.

"15 Temmuz sadece Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alacak şerefli bir direniş örneğidir”
Programın açılış konuşmasını Akşehir Kaymakamı İsmail Küreci yaptı. Küreci yaptığı konuşmasında “Fethullahçı Terör Örgütü tarafından yapılan hain darbe girişimi karşısında halkımız sokaklara, meydanlara inerek havaalanlarına doldurarak namluların, tankların, helikopterlerin ve uçakların karşısına cesurca dikilerek bu talihsiz ve menfur girişimi engellemiştir. Kıymetli vatandaşlarım 15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanları bağımsızlığımızın korumanın yanında milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirmesini de vesile olmuştur. Milletimizin tarihinde unutulmayacak ve unutulmaması gereken unutturmayacağımız bir günün yıl dönümüdür. 15 Temmuz sadece Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde de yerini alacak şerefli bir direniş örneğidir” ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz bizim için bir dönüm noktasıdır."
Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya yaptığı konuşmada ise” Vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak ve gazilerimize şükranlarımızı sunmak üzere geldik. 15 Temmuz destanını andığımız bu günde bayrağımızı ve ezanımıza sahip çıkan şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranlarımı iletiyorum. Bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016 gecesi Türk halkı, FETÖ terör örgütünce gerçekleştirilen en kanlı, en alçak ve en sinsi darbe girişimine maruz kalmıştır. Aziz milletimiz, bir avuç vatan haini darbecilere fırsat vermeyerek, büyük bir iman ve vatan sevgisi ile darbe girişimini başarısızlığa uğratarak ölümü göze almıştır. Bu millet Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir talimatıyla sokaklara, meydanlara, inerek demokrasiye ve liderine sahip çıkmıştır. Nitekim hafızalarımızda hala yerini koruyan; tankların altına yatan, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenini siper eden, ellerinde bayrak, gönüllerinde imanla, tankların üzerine koşan milletimizi hiçbir ruh bize unutturamayacaktır. 15 Temmuz bizim için bir dönüm noktasıdır. Çünkü milletimiz, o gece, eşi benzeri olmayan bir destan yazdı. Cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşuyla, bu destan 251 aziz şehidimiz ve 2193 kahraman gazilerimiz sayesinde tarihe nakşedilmiştir. Ülkemizi, devletimizi ve demokrasimizi yok etmek isteyenlere karşı milletimiz, kendi canlarını hiçe sayarak, dik duruşlarıyla düşmanlara ve hainlere asla eğilmeyeceğini göstermiştir. Nasıl ki, Çanakkale’de Kurtuluş Savaşı’nda ecdadımız bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yaktıysa, milletimiz; 15 Temmuz gecesinde de tek yürek, tek bilek olarak bu ateşi yakmıştır. Milletimiz kendi kaderini kendi yazarak, büyük bir iman ve vatan sevgisi ile darbe girişimini başarısızlığa uğratarak, isimlerini tarihe altın harflerle kazımışlardır. Bizde bu isimleri hiçbir zaman unutturmayacağız. Canlarını feda eden tüm kahramanları rahmet, dua ve şükranla yad ediyorum. Aziz şehitlerimiz, ruhumuz şad, makamımız ali olsun. Vatan size minnettar" diye konuştu.
Program, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Kur'anı Kerim tilaveti, ilahiler ve gece yarısı camilerden okunan sela ile son buldu.

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