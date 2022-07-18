Motosikletin çarptığı yaya hastanelik oldu

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Konya'nın Kulu ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan 55 yaşındaki kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kulu ilçesi Ahmet Baran Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobilden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen M.G.'ye (55), ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı motosiklet çarptı. Kazanın ardından iyi olduğunu söyleyen M.G., kendisine çarpan motosiklet sürücünün gitmesini istedi. Bir süre sonra gittiği yerde rahatsızlanan M.G., çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası polis ekipleri, olay yerinden ayrılan motosiklet sürücüsüne ulaşmaya çalışıyor.

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