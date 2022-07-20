Başkan Altay: “Konyamıza 12 yeni tarımsal sulama tesisi daha kazandırıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarıma ve üretime desteklerinin artarak devam ettiğini belirterek, 2022 yatırım programı çerçevesinde 10 tarımsal amaçlı sulama tesisi ve 2 hayvan içme suyu göletinin yapımının devam ettiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya tarımının kalkınması için tarımsal sulama yatırımlarını sürdürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte kırsal bölgelerde üretimi artırmak ve çiftçinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarıma ve tarım projelerine destek olmaya 2022 yılında da devam ettiklerini belirterek, bu yılın yatırım programında yer alan 2 hayvan içme suyu göleti ve 10 tarımsal amaçlı sulama tesisinin yapımının KOP desteğiyle sürdüğünü söyledi.



“Tarım arazilerini suya kavuşturuyoruz”

Başkan Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak temel amaçlarından birisinin de çiftçinin bulunduğu yerde daha çok kazanç elde etmesini sağlamak olduğunu ifade ederek, “Vahşi sulama toprağımızı çoraklaştırıyor. Bu nedenle damlama sulama, su kontrolü ve tasarruf büyük önem taşıyor. Biz de bu çerçevede tarımsal sulama yatırımları yapıyor, tarım arazilerini suya kavuşturuyoruz. Konya’mızda tarımın güçlenmesi için 2022 yılında Akşehir Atakent, Doğanhisar Fırınlı, Ilgın Yukarıçiğil, Meram Sarıkız, Seydişehir Çatmakaya, Doğanhisar Şıh, Hadim Bağbaşı, Hadim Çiftepınar, Halkapınar DedeliKörlü ve Ilgın Mahmuthisar sulama tamamlama tesislerini tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız inşallah” dedi.

Tarımsal amaçlı sulama tesislerinin yanı sıra hayvan içme suyu göletlerinin de 2022 yılı yatırım programında yer aldığına dikkat çeken Başkan Altay, “Şehrimiz hayvancılığının önemli bir bölümünü oluşturan mera hayvancılığında, hayvanlara içme suyu sağlamak amacıyla hayvan içme suyu göletlerine gereksinim duyulmuştu. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğümüz şehrimiz sınırları içerisinde bulunan her türlü canlı için içme suyu hizmeti sağlamak sorumluluğunu taşıdığımız için 2022 yılı içerisinde Beyşehir Ağılönü ve Meram Sadıklar hayvan içme suyu göletlerini tamamlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Altay, yapılan göletlerin tarımsal üretime sağladığı katkının yanı sına; bölgenin iklimini olumlu anlamda değiştirdiğini, endemik bitki türlerinin oluşumunu sağladığını ve suyun boşa akmasını engellediğini de sözlerine ekledi.

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