Konya’da kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla nakledildi

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Konya’nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'ya bağlı Yeşilyurt Mahallesinde bir anda fenalaşan M.K. (57) için 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak yardım istendi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K. ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkik sonucunda kalp krizi geçirdiği anlaşılan M.K. için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans istendi. Kulu Şehir Stadına inen helikopter ambulansa taşınan hasta Konya’ya sevk edilerek tedavi altına alındı.

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