Başkan Altay öğrencileri Kudüs gezisiyle ödüllendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay öğrencileri Kudüs gezisiyle ödüllendirdi

İHA

Başkan Altay öğrencileri Kudüs gezisiyle ödüllendirdi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması ile Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından Kudüs gezisi ile ödüllendirildi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçedeki ortaokullara yönelik düzenlediği Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması ile Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması’nda başarılı olan öğrenciler ile öğretmenleri Kudüs gezisi ile ödüllendirildi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın yarışmalarda derece elde eden öğrencilere Kudüs gezisi sözü vermesi üzerine şehir merkezinden ve ilçelerdeki okullardan öğrenciler Kudüs’ü görmenin heyecanını yaşadı. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’nın yanı sıra; tarihi ElHalil, Halhul, Eriha ve Yafa şehirleri ile Lut Gölü’nü görme fırsatı bulan öğrenciler gezi sayesinde Filistin bölgesinin tarihi, kültürü ve coğrafyası hakkında bilgi sahibi oldu. Program çerçevesinde ayrıca Konya ile kardeş şehir olan ElHalil Belediyesi de ziyaret edildi. Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, kardeş şehir ilişkilerine verilen desteklerden dolayı Başkan Altay’a teşekkür etti.
Karatay Şehit Albay İbrahim Karaoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elif Meral Güneyli, Kudüs gezisinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, “Aldığım en güzel ödüllerden biriydi. Eşi benzeri olmayan bir ödüldü. Beni en çok etkileyen şeyler; oradaki Müslüman kardeşlerimizin Türkleri dört gözle beklemesiydi. Biz oraya gittiğimizde bizi görünce çok mutlu oldular. Onların mutluluğu beni de mutlu etti. Oradaki küçük çocukların başlarının okşanmaya ihtiyaçları var. Tek istedikleri onların yanında olduğumuzu hissetmeleri” dedi.
Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencisi Mehmet Akif İbrim, “O topraklar gerçekten üç hak din için çok önemli. Oraya gittiğinizde çok farklı bir his oluşuyor. Çünkü tarih kokuyor her yer. Gez gez bitmedi gerçekten. Tam bir peygamberler şehri” diye konuştu.
Karatay Şehit Albay İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Buğra Kurnaz, “Kudüs’ün camileri fotoğraflarda göründüğünden çok daha fazlasıydı. Yapıları, tarihi özellikle Yahudilerin iyi yerde yaşıyorken Müslümanların kötü yerlerde yaşamaları dikkatimi çekti. Keyifli vakit geçirdik, bizim açımızdan güzel bir gezi oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Karapınar 75. Yıl Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Salık, “Kudüs’e gittik, çok sevdim oraları. Mescidi Aksa’da namaz kıldık, peygamberleri ziyaret ettik. Bu imkanı bize tanıdığı için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür ediyorum” dedi.
Karapınar TOKİ Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğretmenlerinden Şerife Harmancı da “Orada Filistinliler direk bizi kucaklamak istiyorlar. ‘Hoş geldiniz, burası sizin eviniz’ diyorlar. Bunları gördükten sonra hem milletimle hem ülkemle çok gururlandım, çok mutlu oldum. Herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karatay'da Saraçoğlu Celaleddin Karatay Bilgehane açıldı
YEREL HABERLER Karatay'da Saraçoğlu Celaleddin Karatay Bilgehane ...
Sanat Tasarım Atölyesi Yaz Kursları devam ediyor
YEREL HABERLER Sanat Tasarım Atölyesi Yaz Kursları devam ediyor
Yıllar sonra Yunus Emre Parkı yeniden şekilleniyor
YEREL HABERLER Yıllar sonra Yunus Emre Parkı yeniden şekilleniyor
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl Konya’da konser verdi
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl Konya’da konser verdi
Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: “Hepatit, takip ve tedavisi olmazsa öldürür”
YEREL HABERLER Dr. Öğr. Üyesi Uğurcan: “Hepatit, takip ve tedavisi ...
Konya Büyükşehir Ilgın’da mahalle yolu standardını yükseltiyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Ilgın’da mahalle yolu standardını ...
Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Başkan Kavuş’tan yaz Kur’an kursu öğrencilerini serinleten sürpriz
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan yaz Kur’an kursu öğrencilerini ...
Konya'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Konya'da yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü
Manuş Baba Konya’da hayranlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Manuş Baba Konya’da hayranlarıyla buluştu
Başkan Altay, "Şehit doktor Ekrem Karakaya’nın ismini ilelebet yaşatacaklarını açıkladı"
YEREL HABERLER Başkan Altay, "Şehit doktor Ekrem Karakaya’nın ismini ...
Cami şadırvanlarından 23 musluk çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Cami şadırvanlarından 23 musluk çalan şüpheli ...
Selçuklu’da Mahalle Buluşmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da Mahalle Buluşmaları sürüyor
Başkan Hasan Kılca, Emekli Konağı’nda vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Hasan Kılca, Emekli Konağı’nda vatandaşlarla ...
Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Takla atan otomobilde Çiğdem öldü; 5 yaralı
YEREL HABERLER Takla atan otomobilde Çiğdem öldü; 5 yaralı
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale ...
Saman balyası yüklü kamyondan tele takılıp düştü
YEREL HABERLER Saman balyası yüklü kamyondan tele takılıp düştü
Murat Kekilli’den “rahmetli Bülent Ersoy” gafı
YEREL HABERLER Murat Kekilli’den “rahmetli Bülent Ersoy” gafı
6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan DEAŞ'lı, Konya'da ...
Konya’da kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla nakledildi
YEREL HABERLER Konya’da kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla ...
Düden Gölü'ndeki martı ölümlerinin ilk incelemesi 'doğal ölüm' olarak belirlendi 
YEREL HABERLER Düden Gölü'ndeki martı ölümlerinin ilk incelemesi ...
DEAŞ üyesi Konya'da yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ üyesi Konya'da yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.