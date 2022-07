Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesine ait Rabia Spor Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen temiz havuz belgesi almaya hak kazandı.

Meram Belediyesinin tesislerindeki temizlik ve hijyen hassasiyeti, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmeyle bir kez daha ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından her ay periyodik olarak havuzlardan alınan numuneler sonucu, Meram Belediyesine ait Rabia Spor Merkezi ‘Temiz Havuz Belgesi’ almaya hak kazandı. Üyelerine ve müdavimlerine en iyi şartlarda hizmet sunan Rabia Spor Merkezi’nin, aldığı bu belge ile temizlik ve hijyen noktasında da gösterdiği hassasiyet tescillenmiş oldu.



“Meram’ın tesislerinde hijyen ve temizlik ön planda”

Meram’da önceliğin vatandaşların sağlığı olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Belediyemize ait tüm tesislerimizde temizlik ve hijyeni ön planda tutuyoruz. Tesislerimizde görevli arkadaşlarımız, havuzlarımızın rutin olarak temizlikleri gerçekleştiriyor ve hemşehrilerimizin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmasının önüne geçiyor. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı alanlarda vakit geçirebilmeleri ve spor yapabilmeleri adına temizliği her zaman ön planda tutuyoruz. Bu çerçevede İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından Rabia Spor Merkezimizin ‘Temiz Havuz Belgesi’ almaya hak kazanması bizleri ayrıca gururlandırdı.. İl Sağlık Müdürlüğü’nden ekiplerin her ay periyodik olarak aldığı numuneler değerlendirildi. Geçtiğimiz yıl en temiz havuzun Meram Belediyesi’ne ait Rabia Spor Merkezimizin olduğu ortaya çıktı. Daha önce olduğu gibi bundan sonra da tesislerimizde, hijyen kurallarını ön planda tutmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Temiz Havuz Belgesi, havuzdaki su kalitesinin, bir yıl boyunca yapılan değerlendirmeler sonucu belirlenen şartları karşılaması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından veriliyor.

