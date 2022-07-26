Başkan Altay: “Atıl arazileri üretime kazandırıyoruz, geliri sosyal destekte kullanıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde atıl durumda olan, boş bırakılan veya nadasa bırakılan arazilerde kuraklığa dayanıklı bitkilerin üretimi için çiftçiye büyük destek verdiklerini, ayrıca mülkiyeti belediyeye ait arazilerde de üretim yaptıklarını söyledi.

Kulu ilçesinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait 800 bin metrekarelik atıl araziye ektikleri buğdayın hasadını yaptıklarını belirten Başkan Altay, elde edecekleri geliri sosyal destekte kullanacaklarını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan atıl durumdaki arazileri ekonomiye kazandırmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın Türkiye'nin gıda güvenliği ve gıda arzı konusunda çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, belediye olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını kaydetti. Başkan Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla hem mülkiyeti belediyeye ait arazilerde üretim yaptıklarını hem de Konya genelinde atıl durumda olan, boş bırakılan veya nadasa bırakılan arazilerde kuraklığa dayanıklı bitkilerin üretimi için çiftçiye büyük destek verdiklerini hatırlattı. Bu çerçevede Kulu ve Çomaklı’da belediyeye ait 1 milyon 500 bin metrekarelik alanda ekimler gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Altay, Kulu’da bulunan 800 bin metrekarelik araziye bu yıl ektikleri buğdayın hasadını yaptıklarını belirtti.

Başkan Altay, “Kıraç alanda yetiştirdiğimiz buğdayın ekiminden hasat anına kadarki tüm hazırlık aşamaları ziraat mühendislerimizin kontrolünde oldu. Ekim, ilaçlama, gübreleme gibi işlemleri bölgedeki çiftçilerimize yaptırarak onların da ekonomilerine katkı sağladık. Bu sene yağışların bereketli olması dolayısıyla rekoltemizin yüksek olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Altay, hasadı yapılan buğdayların una dönüştürüldükten sonra elde edilecek gelirin sosyal destek çalışmalarında kullanılacağını ifade etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ilçesinde Çomaklı Mahallesinde de mülkiyeti kendisine ait 700 bin metrekarelik başka bir atıl arazide de aspir üretimi yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.