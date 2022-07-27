Konya’da kamyonette yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya’nın Kulu ilçesinde saman balyası yüklü kamyonetin kabininde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sırasında ilçeye bağlı Tavlıören Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, H.K.’ye ait 42 AKZ 816 plakalı kamyonet ile tarlada bulunan saman balyaları mahalleye taşındığı sırada kamyonetin kabininden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü kamyoneti durdururken, durum itfaiyeye bildirildi. Kamyonetin kabini tamamen yanarken, itfaiye tarafından yangın söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.