Sigara içmemesi konusunda uyarıda bulunan babasını öldürdü

Konya'da 16 yaşındaki genç kendisini sigara içmemesi konusunda uyaran babasını çıkan tartışma sonucu tabancayla vurarak öldürdü.



Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Rüştem Şirvani Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddialara göre, Ahmet Bıyıklı (35) oğlu 16 yaşındaki A.E.B.'nin yanına giderek sigara içememesi konusunda uyarıda bulundu. Babası ile tartışmaya başlayan A.E.B., yanında bulunan tabanca ile babasına 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan evdeki anne ve kardeşleri ile komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından olayda ağır yaralanan Ahmet Bıyıklı, ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan baba Ahmet Bıyıklı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi A.E.B. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. A.E.B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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