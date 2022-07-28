Karatay’da madde bağımlılığını önlemede annenin önemi konuşuldu

İçişleri Bakanlığı’nın gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla başlattığı “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinde Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi’nde çalışan kadın personele yönelik seminer verildi. Seminerde annelerin de iletişim ağına dahil edilerek bağımlılıkla mücadelenin ülke geneline yaygınlaştırılması ve bağımlılıkla mücadelede tek ses olunmasının önemi vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen projesiyle, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Karatay Belediyesi’nde çalışan kadın personele yönelik eğitim semineri verildi. Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde polis memurlarının hazırladıkları sunumlar ile çağımızın en önemli sorunlarından biri olan uyuşturucu bağımlılığı hakkında sorucevap şeklinde katılımcılara bilgiler aktarıldı. Projeyle, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, madde kullanımı ve bağımlılığın belirtileri, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, operasyonel faaliyetler ve yakalamalar gibi konularda dikkat edilmesi gerekenleri katılımcılarla paylaştı. Annelerin de iletişim ağına dahil edilerek bağımlılıkla mücadelenin ülke geneline yaygınlaştırılması ve bağımlılıkla mücadelede tek ses olunmasının vurgulandığı seminerde madde bağımlılığının nasıl başladığı, nasıl korunmak gerektiği ve bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği ve neler yapabileceği ele alındı. Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda önerilerde bulunuldu.



“Farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz”

Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından toplantıda yapılan bilgilendirmede, "Bu seminerin farkındalığı artıracak bir çalışma olacağını ve sizlerin bilgisinin de artacağını düşünüyoruz. Öncelikle bağımlılığın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Madde bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de maalesef yaşamın bir parçası haline geldi. Madde kullanımının yaş ortalaması çok düştü ve kullanımı yaygınlaştı. Toplumsal sorunlarla mücadele ederken kararlı olmak gerekiyor ancak kararlı olmak kadar bu konuda bilgili de olmak gerekiyor. Madde bağımlılığının gelişme, yayılma, kullanma ve temin edilme gibi evrelerinde hep birlikte topyekun bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu noktada 'En iyi Narkotik Polisi Anne' semineri ile kamu kuruluşlarındaki annelerimize anlatıp farkındalık oluşmak istiyoruz. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizi tehdit eden madde bağımlılığı konusunda hepimizin üzerine düşen görevler var. Bu konu ancak toplumsal duyarlılık ve farkındalık ile aşılabilir. Bu noktada hassasiyet göstererek seminerimize katılım gösteren tüm Karatay Belediyesi personeline teşekkür ediyoruz. Toplumu derinden etkiyen madde bağımlılığı ile mücadelede gösterdiği çaba ve hizmetleri için Karatay Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ediyoruz“ denildi.

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