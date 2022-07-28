Karatay’da madde bağımlılığını önlemede annenin önemi konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da madde bağımlılığını önlemede annenin önemi konuşuldu

İHA

Karatay’da madde bağımlılığını önlemede annenin önemi konuşuldu

İçişleri Bakanlığı’nın gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla başlattığı “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinde Konya'nın Karatay İlçe Belediyesi’nde çalışan kadın personele yönelik seminer verildi. Seminerde annelerin de iletişim ağına dahil edilerek bağımlılıkla mücadelenin ülke geneline yaygınlaştırılması ve bağımlılıkla mücadelede tek ses olunmasının önemi vurgulandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen projesiyle, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Karatay Belediyesi’nde çalışan kadın personele yönelik eğitim semineri verildi. Karatay Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde polis memurlarının hazırladıkları sunumlar ile çağımızın en önemli sorunlarından biri olan uyuşturucu bağımlılığı hakkında sorucevap şeklinde katılımcılara bilgiler aktarıldı. Projeyle, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli ekipler, uyuşturucu maddeye başlama nedenleri, bağımlılık döngüsü, madde kullanımı ve bağımlılığın belirtileri, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, operasyonel faaliyetler ve yakalamalar gibi konularda dikkat edilmesi gerekenleri katılımcılarla paylaştı. Annelerin de iletişim ağına dahil edilerek bağımlılıkla mücadelenin ülke geneline yaygınlaştırılması ve bağımlılıkla mücadelede tek ses olunmasının vurgulandığı seminerde madde bağımlılığının nasıl başladığı, nasıl korunmak gerektiği ve bağımlılıkla nasıl mücadele edileceği ve neler yapabileceği ele alındı. Seminer sonrası katılımcılara proje ile ilgili el broşürü dağıtımı yapılarak çocuklarının davranışlarındaki değişimleri gözlemlemeleri ve arkadaş çevrelerini iyi tanımaları konusunda önerilerde bulunuldu.

“Farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz”
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları tarafından toplantıda yapılan bilgilendirmede, "Bu seminerin farkındalığı artıracak bir çalışma olacağını ve sizlerin bilgisinin de artacağını düşünüyoruz. Öncelikle bağımlılığın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Madde bağımlılığı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de maalesef yaşamın bir parçası haline geldi. Madde kullanımının yaş ortalaması çok düştü ve kullanımı yaygınlaştı. Toplumsal sorunlarla mücadele ederken kararlı olmak gerekiyor ancak kararlı olmak kadar bu konuda bilgili de olmak gerekiyor. Madde bağımlılığının gelişme, yayılma, kullanma ve temin edilme gibi evrelerinde hep birlikte topyekun bir mücadele vermemiz gerekiyor. Bu noktada 'En iyi Narkotik Polisi Anne' semineri ile kamu kuruluşlarındaki annelerimize anlatıp farkındalık oluşmak istiyoruz. Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan ve özellikle çocuklarımız ile gençlerimizi tehdit eden madde bağımlılığı konusunda hepimizin üzerine düşen görevler var. Bu konu ancak toplumsal duyarlılık ve farkındalık ile aşılabilir. Bu noktada hassasiyet göstererek seminerimize katılım gösteren tüm Karatay Belediyesi personeline teşekkür ediyoruz. Toplumu derinden etkiyen madde bağımlılığı ile mücadelede gösterdiği çaba ve hizmetleri için Karatay Belediyesi’ne de ayrıca teşekkür ediyoruz“ denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Derebucak’ta yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
YEREL HABERLER Derebucak’ta yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına ...
Konya Çocuk Film Günleri başlıyor
YEREL HABERLER Konya Çocuk Film Günleri başlıyor
Kulu'da insanların duygularını sömüren dilenciler ilçe dışına çıkarıldı
YEREL HABERLER Kulu'da insanların duygularını sömüren dilenciler ...
Araç hırsızları polisten kaçamadı
YEREL HABERLER Araç hırsızları polisten kaçamadı
Konya'da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldürdü
YEREL HABERLER 'Sigara' tartışmasında babasını tabancayla öldürdü
Sigara içmemesi konusunda uyarıda bulunan babasını öldürdü
YEREL HABERLER Sigara içmemesi konusunda uyarıda bulunan babasını ...
Konya’da kamyonette yangın
YEREL HABERLER Konya’da kamyonette yangın
BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Konyaspor'u küçümsemedik
YEREL HABERLER BATE Borisov Teknik Direktörü Mikhailov: Konyaspor'u ...
Aleksandr Mikhaylov: “Oyuncularımın elinden geleni yapacağını umuyorum”
YEREL HABERLER Aleksandr Mikhaylov: “Oyuncularımın elinden geleni ...
İlhan Palut: “Futbol bütün sonuçlara açık bir oyun”
YEREL HABERLER İlhan Palut: “Futbol bütün sonuçlara açık bir oyun”
Konyaspor Teknik Direktörü Palut: Sahadan bir üst tura çıkarak ayrılmak istiyoruz
YEREL HABERLER Konyaspor Teknik Direktörü Palut: Sahadan bir üst ...
Ereğli'de organik tarım hasada hazırlanıyor
YEREL HABERLER Ereğli'de organik tarım hasada hazırlanıyor
Kulu'da Kızılay'a kan bağışı
YEREL HABERLER Kulu'da Kızılay'a kan bağışı
İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
YEREL HABERLER İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışını Cumhurbaşkanı ...
BATE Borisov, Konyaspor maçının son antrenmanını yaptı
YEREL HABERLER BATE Borisov, Konyaspor maçının son antrenmanını ...
Üniversite adaylarının öncelikli tercihi: KTO Karatay Üniversitesi
YEREL HABERLER Üniversite adaylarının öncelikli tercihi: KTO Karatay ...
Konya'da bakır kablo hırsızları tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da bakır kablo hırsızları tutuklandı
KAPSÜL'de Türkiye’nin dış politikası konuşuldu
YEREL HABERLER KAPSÜL'de Türkiye’nin dış politikası konuşuldu
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, Alzheımer Gündüz Yaşam Merkezi’nde
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, Alzheımer ...
Konya’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Konya’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, eşi öldü
YEREL HABERLER Şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı, eşi ...
Traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralan kadın ...
Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 2 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.