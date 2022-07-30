Başkan Kılca: “Esentepe Sosyal Tesisi tüm bölgeye hizmet verecek”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından merkeze uzak Esentepe Mahallesi’ne kazandırılan ve içerisinde Emekli Konağı, iş yerleri ve fırının bulunduğu sosyal tesis, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karatay’ın ihtiyaçları ve mahallelerin talepleri doğrultusunda bugüne kadar ilçeye birçok proje kazandıran Karatay Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek bir yatırımı daha hizmete açtı. Bu çerçevede merkeze uzak Esentepe Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve içerisinde Emekli Konağı, 2 adet iş yeri ve fırının bulunduğu sosyal tesis, düzenlenen törenle açıldı. Açılış öncesinde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Esentepe Sosyal Tesisinin bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini söyleyerek, tesisin birçok özelliği bir arada bulundurduğunu kaydetti. Hayata geçirdikleri hizmetlerle temel hedeflerinin Karatay’ın hizmet kalitesini artırmak olduğunun altını çizen Başkan Hasan Kılca, belediye olarak ilçeye yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduklarını aktardı.



“Merkezde ne varsa merkeze uzak mahallelerimizde de o olacak”

Hasan Kılca, “Gönül ve hizmet belediyeciliğin en güzel örneklerinin hayata geçtiği merkezde ne varsa merkeze uzak mahallelerimizde de o olacak diyoruz. Ziyaretlerimizde muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle birlikte mahallelerimizin eksikliklerini tespit ediyoruz ve gerekli çalışmalarımızı hemen başlatıyoruz. Ekiplerimiz, 80 mahallemizin tamamında çalışma yürütüyor. Bir yandan hemşehrilerimizin ulaşım konforunu artıran yeni yol açma, yol genişletme veya düzenleme projelerimizi hayata geçirirken, diğer taraftan da birçok mahallemize parke yollar kazandırıyoruz. Bu noktada Yenikent Yolu’nu tamamladık. Büyükşehir Belediyemiz Akörenkışla Yolu’nun büyük bir kısmını tamamladı. Yine Eskil, Mezgitli ve Bayramdüğün’ün yollarını tamamladık” dedi.

Esentepe Mahallesi’ne kazandırdıkları tesisin çok amaçlı olarak hizmet vermeye yönelik tasarlandığını aktaran Başkan Kılca, sosyal tesis ile ilgili bilgi vererek Karatay için gayretle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kılca, “Esentepe Mahallemiz; Karapınar, Eskil ve Karatay’ın ortak noktasında yer alan önemli bir merkez. Bölge tarımla uğraşan hemşehrilerimizin daha yoğun olduğu ve geçiş yaptığı bir yer. Dolayısıyla içerisinde emekli konağı, 2 adet iş yeri ve fırın bulunan Esentepe Sosyal Tesisimizi de bu bağlamda önemli bir hizmet olarak görüyoruz. Bu tesisimiz, Esentepe Mahallesi sakinlerimiz ve civarda üretim yapan çiftçilerimiz için de önemli bir konaklama merkezi olacak. Karatay Belediyesi olarak ilçemize ve hemşehrilerimizin hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Esentepe Sosyal Tesisi, dualar eşliğinde hizmete girerken, açılışın ardından protokol üyeleri tesisi birlikte inceledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.