Konya'da Kent Ormanı 8 Ağustos’a kadar ziyarete kapalı olacak

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Konya’nın ev sahipliğinde 15 ülkeden ve Türkiye’nin 44 şehrinden 2 binden fazla izcinin katılımıyla düzenlenecek Konya İslam İzcileri Dostluk Kampı dolayısıyla Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanı 8 Ağustos tarihine kadar ziyarete kapalı olacak.

Konya, 15 ülkeden 2 binden fazla izcinin katılacağı İslam İzcileri Dostluk Kampı’na ev sahipliği yapacak. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunda Beyşehir Yolu üzerindeki Kent Ormanı’nda düzenlenecek Konya İslam İzcileri Dostluk Kampı, 15 ülkeden 2 binden fazla izcinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Organizasyon çerçevesinde; şehir gezisi, şehir oryantringi, macera yarışı, geleneksel okçuluk, izcilik oyunları, okçuluk, archery tag, oryantring, ebru, ritm, bisiklet gibi istasyonlar yapılacak. İslam İzcileri Dostluk Kampı dolayısıyla Kent Ormanı 8 Ağustos tarihine kadar ziyarete kapalı olacak.

Türkiye’nin 44 farklı şehrinden de izcilerin katılacağı kampta yer alacak 15 ülke şu şekilde: “Kuveyt, Filistin, Lübnan, Katar, Pakistan, Libya, Sudan, Mısır, Suriye, Nepal, Liberya, İngiltere, Kanada, Danimarka, Lüksemburg.”

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