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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

İHA

Konya'nın Kulu ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Konya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kulu’da amca çocukları olduğu öğrenilen A.D. (32), A.S.D. (24) ve R.D. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada A.D, A.S.D. ve R.D. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan A.D. yapılan müdahalelerin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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