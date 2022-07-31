Karatay Gençli Meclisi Yaz Okulu eğitimleri sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin, Karataylı çocuklar ve gençlerin yaz aylarındaki tatillerini daha verimli ve keyifli geçirebilmeleri amacıyla hayata geçirdiği “Karatay Gençlik Meclisi Yaz Okulu” eğitimleri devam ediyor.

Bu yıl ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı olarak yapılan Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yaz Okulu eğitimleri devam ediyor. Eğitime katılan yüzlerce öğrenci, yaklaşık 1 ay boyunca Kur’anı Kerim eğitiminden yüzmeye, paintballdan, şehir içi ve şehir dışı gezilerine, doğa kamplarından kişisel gelişime kadar daha birçok etkinliğe katılıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, projenin uygulandığı okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Hasan Kılca, tamamen ücretsiz olan ve çocuklar ile gençlerin yaz tatillerini daha keyifli geçirmelerini amaçlayan kurslar hakkında Karatay Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Karatay Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ile Karatay Gençlik Meclisi Başkanı Ahmet Babuççu’dan bilgi aldı.



“Amacımız nesillerin ihyası ve yavrularımızın geleceğe iyi hazırlanması”

Projeye katılan tüm öğrencileri tebrik eden Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Karatay Yaz Spor Okulları eğitimlerimizin yanı sıra Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisimiz de Yaz Okulu Projesi’ni hayata geçirdi ve eğitimler büyük bir başarıyla ilgiyle devam ediyor. Proje çerçevesinde yüzlerce çocuğumuza yönelik olarak eğitimlerin yanı sıra geziler, sosyal ve sportif etkinlikler yapılıyor. Çocuklarımızın hem eğitimlerine hem de gelişimlerine bunun yanı sıra onların hayatına katkı sunacak faaliyetler düzenleyen Kent Konseyimize, Gençlik ile Kadın Meclisimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, eğitim veren hocalarımıza, Karatay Kent Konseyi Gençlik Meclisi gönüllülerimize, öğrenci kardeşlerimiz ile ailelerine teşekkür ediyorum. Amacımız neslin ihyası ve yavrularımızın geleceğe çok daha iyi hazırlanması içindir” dedi.

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