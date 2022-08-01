İhracatta artış rekortmeni ASHİB, hayvansal gıda devlerini ödüllendirdi Yamanyılmaz: "Konyalı hayvansal gıda ihracatçıları, ihracatımızın yüzde 13’ünü gerçekleştirdi"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhracatta artış rekortmeni ASHİB, hayvansal gıda devlerini ödüllendirdi Yamanyılmaz: "Konyalı hayvansal gıda ihracatçıları, ihracatımızın yüzde 13’ünü gerçekleştirdi"

İHA

İhracatta artış rekortmeni ASHİB, hayvansal gıda devlerini ödüllendirdi Yamanyılmaz: "Konyalı hayvansal gıda ihracatçıları, ihracatımızın yüzde 13’ünü gerçekleştirdi"

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) çatısı altındaki 8 Birlik arasında, 2021 yılında ihracatını en fazla artıran birlik olma başarısı gösteren Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), bu dönemdeki performansına Konya ve Karaman’dan en güçlü desteği sağlayan ilk 15 üyesini ödüllendirdi.
ASHİB 2021 Yılı İhracat Ödül Töreni; Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgöl, Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz ve bölge ihracatçılarının katılımıyla Konya’da gerçekleştirildi. Törenin açılışında konuşan ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, 2021 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 81,63 artışla 524,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. ASHİB’in Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Niğde ve Karaman başta olmak üzere Türkiye genelindeki 766 üyesiyle 126 ülkeye dış satım yapan büyük bir aile olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Yamanyılmaz, “Tarihte sayısız medeniyete beşiklik eden Anadolu coğrafyası bereketli toprakları, dört mevsim tarımsal üretime imkan veren uygun iklimi, iç suları ve denizlerindeki zengin gıda çeşitliliğiyle binlerce yıldır insanlığı doyuruyor. ASHİB olarak bizler de 82 yıldır su ürünlerinden kanatlı etine ve yumurtaya, baldan süt ürünlerine, kırmızı et ürünlerinden sakatatlara kadar geniş ürün yelpazesinde yapılan kaliteli ve sağlıklı üretimi dünya pazarlarında değerlendirerek ülkemize döviz kazandırıyoruz” dedi.

İhracatın yüzde 13’ünü gerçekleştirdiler
2021 yılında yüzde 38,8 artışla 3,4 milyar dolar değere ulaşan Türkiye geneli sektör ihracatına ASHİB ihracat ailesinin yüzde 15,7 oranında destek verdiğini vurgulayan Başkan Yardımcısı Yamanyılmaz, “Türkiye’nin hayvansal gıda ihracatında ana pazarları oluşturan Orta Doğu ülkelerindeki jeopolitik riskler ve korumacılık tedbirlerine karşı alternatif pazar arayışlarına yönelen Birliğimiz, pandeminin etkilerinin devam ettiği 2021 yılında tüm zorluklara rağmen çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüp ihracat performansını bir önceki yıla göre rekor düzeyde artırma başarısı gösterdi. Mısır, Cezayir ve Çin pazarlarında 62 kata varan oranlarda ihracat artışlarına imza atan üyelerimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı tek tek tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu dönemde ihracatımızın yüzde 13’ünü gerçekleştiren Konya’daki üyelerimizi de canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.

Altı alt sektörde komiteler kurulacak
Geçen Nisan ayında yaptıkları olağan seçimli genel kurulda Yüksek Akgöl başkanlığında oluşan Yönetim Kurulu ile ASHİB’in ihracatını daha da artırmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Yardımcısı Yamanyılmaz, şunları söyledi:
“2026 yılına kadar iş başında olacak yeni Yönetim Kurulumuz, uyumlu bir ekip çalışmasıyla, sektörün ve bölgemizin ihracat rakamlarını daha da artıracak potansiyeli değere dönüştürecek projeler gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Yeni dönemde Birlik olarak altı alt sektörde komiteler oluşturup bu alanlarda sorunların daha hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesi için çaba göstereceğiz. Bu çerçevede ilk meslek komitesini süt ürünleri sektöründe oluşturduk ve ilk toplantımızı da ödül törenimiz öncesinde yaptık. Herkesi kucaklayacak, istişareler yaparak ortak akılla ilerleyeceğiz ve resmi makamlar nezdinde sorunlarımızı dile getirerek çözüme ulaşması için takipçisi olacağız.”

Şampiyonlara ödülleri takdim edildi
Açılış konuşması ve tanıtım filminin gösteriminin ardından ASHİB Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Akgöl ile Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, en fazla ihracat gerçekleştiren Konya’daki ilk 10, Karaman’daki ilk 5 ASHİB üyesi firmanın temsilcilerine ödüllerini takdim etti.
Törende Konya’dan Akova Süt Gıda Mamulleri Sanayi, Erbasu Su Ürünleri ve Sanayi, Topçuoğlu Hayvancılık, Çetinkaya Tavukçuluk, Büyük Angın Gıda, İzi Süt, Tunçlar Gıda, Torunoğlu Süt, Kuzucu Süt Mamulleri ve Karapınar İlçesi Süt Üreticileri Birliği İktisadi İşletmesi’ne; Karaman’dan Slava Süt ve Süt Ürünleri, Folk Tavukçuluk, Eggfarm Tarım Hayvancılık, Kayaoğulları Tavukçuluk ve Ramsel Gıda Tarım ve Hayvan Ürünleri firmalarının yöneticileri, alkışlar eşliğinde ödüllerini aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Altay: “Çocuk Film Günleri on binlerce evladımızın yüzünde tebessüm oldu”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Çocuk Film Günleri on binlerce ...
Mermer plakanın altında kalan yabancı uyruklu işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mermer plakanın altında kalan yabancı uyruklu işçi ...
Seydişehir’de ev ve samanlık yangını: 1 yaralı
YEREL HABERLER Seydişehir’de ev ve samanlık yangını: 1 yaralı
Konya'da KPSS'ye geç kalanları polis yetiştirdi
YEREL HABERLER Konya'da KPSS'ye geç kalanları polis yetiştirdi
Konya Ovası'nda 55 bin dekarlık alanda havuç hasadı başladı
YEREL HABERLER Konya Ovası'nda 55 bin dekarlık alanda havuç hasadı ...
Konya polisi KPSS'ye geç kalan adayların yardımına koştu
YEREL HABERLER Konya polisi KPSS'ye geç kalan adayların yardımına ...
Meram’da Düz Bisiklet Yarışları heyecanı sürüyor
YEREL HABERLER Meram’da Düz Bisiklet Yarışları heyecanı sürüyor
Karatay Gençli Meclisi Yaz Okulu eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Karatay Gençli Meclisi Yaz Okulu eğitimleri sürüyor
Selçuklu Belediyesinden sıfır atıkta örnek bir proje daha
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinden sıfır atıkta örnek bir proje ...
Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Vaduz maçı hazırlıklarına başladı
Düğüne giden akrabalarının evinden 510 bin TL değerinde altın ve döviz çaldılar
YEREL HABERLER Düğüne giden akrabalarının evinden 510 bin TL ...
Konya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da bıçaklı kavga: 3 yaralı
Konya'da Kent Ormanı 8 Ağustos’a kadar ziyarete kapalı olacak
YEREL HABERLER Konya'da Kent Ormanı 8 Ağustos’a kadar ziyarete ...
Konya’da ev yangını
YEREL HABERLER Konya’da ev yangını
Boyları küçük ama aşkları çok büyük Gurbetçi Rahim ile Akşehirli Başak, Konya’da yıldırım aşklarını evlilikle taçlandırdı
YEREL HABERLER Boyları küçük ama aşkları çok büyük Gurbetçi Rahim ...
Başkan Kılca: “Esentepe Sosyal Tesisi tüm bölgeye hizmet verecek”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Esentepe Sosyal Tesisi tüm bölgeye ...
Konya'dan 100 bin liralık döviz çalan şahıslar tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'dan 100 bin liralık döviz çalan şahıslar ...
Konya'da abart egzoz takılı 48 araca 56 bin 792 lira ceza
YEREL HABERLER Konya'da abart egzoz takılı 48 araca 56 bin 792 lira ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.