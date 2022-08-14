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Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra öldü- Yeniden

DHA

Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra öldü- Yeniden


Yazı işleri müdürlerinin dikkatine
'Oğlunun dövdüğü baba, 37 gün sonra öldü' haberimizdeki olayın tarihini 6 Temmuz yerine 6 Ağustos olarak düzeltiyoruz. Haberi 'Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra öldü' başlığı ile yeniden  servis ediyoruz.  -------------
(Yeniden)'Oğlunun dövdüğü baba, 6 gün sonra öldü'
Mehmet YILMAZ/KULU,(Konya)(DHA)-KONYA'nın Kulu ilçesinde Salih Tümer'in (25) dövdüğü babası Mahmut Tümer (72), 6 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, 6 Ağustos'ta Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, Salih Tümer, tartıştığı işçi emeklisi babası Mahmut Tümer'i dövdü. Darbeler sonucu yaralanan Mahmut Tümer, komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahale sonrası Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mahmut Tümer, 12 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Tümer'in cenazesi, kılınan namazın ardından defnedildi. Olay sonrası gözaltına alınan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Salih Tümer, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tümer'in adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ
2022-08-14 10:34:52

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