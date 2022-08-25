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Hatice Ebru KOYUNCU/KADINHANI (Konya), (DHA)- KONYA´nın Kadınhanı ilçesinde virajlı yolda devrilen TIR'ın sürücü Beytullah Türkmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kadınhanı-Polatlı karayolu 20´inci kilometresinde meydana geldi. Beytullah Türkmen idaresindeki 42 R 5849 plakalı bakliyat yüklü TIR, virajı alamayarak devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri ağır yaralanan sürücü Türkmen´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücü Beytullah Türkmen´in cesedi otopsi için Kadınhanı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kadınhanı

2022-08-25 21:16:09



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