Sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuğa 40 dikiş atıldı

"Tehlikeli olsa da aracın içine kadar girdim"

Bursa'da tur otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)KONYA'nın Kulu ilçesinde evlerinin önünde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğrayan Çınar S. (9) boğazından ve başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çınar S.´nin yaralarına 40 dikiş atıldı.

Olay, 28 Ağustos günü akşam saatlerinde Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi´nde meydana geldi. Evlerinin önünde yerde yatan sahipsiz köpeği sevmek isteyen Çınar S., hayvanın saldırısına uğradı. Çınar S., boynundan ve kafasından yaralandı. Çocuğun çığlıkları üzerine yardıma koşan çevredekiler köpeği uzaklaştırdı. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Çınar S.,´nin başına ve boynuna 40 dikiş atıldı. Kuduz aşısı da olan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Kulu Mehmet YILMAZ

2022-08-30 15:45:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.