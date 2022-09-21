Hafif ticari araçla, otomobil çarpıştı; 4 turist yaralandı

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kavşakta otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 3'ü Hollandalı, 1'i Tunuslu, 4 turist yaralandı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında SeydişehirKonya kara yolu Karabulak kavşağında meydana geldi. Hollanda uyruklu Ramzi Hachmi'nin kullandığı 07 AUY 263 plakalı kiralık hafif ticari araç, kavşakta Emirhan Arslan yönetimindeki 34 CUT 961 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüje çarpıp yan yattı. Kazada, Ramzi Hachmi ile aynı ülke vatandaşı Emma Hachmi ve Beun Evelien ile Tunus uyruklu Mecnmı Najoua yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2022-09-21 17:51:28
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