Konya'da dolu etkili oldu

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Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sağanak ve ardından başlayan dolu etkili oldu.

Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve ardından dolu hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal alanlar ve Kuğulu Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN

2022-09-21 20:50:16



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