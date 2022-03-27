İslam dininde Hicri takvime göre senenin dokuncu ayı Ramazan ayı olarak kutlanıyor. Üç aylardan biri olan Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya hazırlanan Müslümanlar 2022 Ramazan imsakiyesini araştırmaya başladı. Hz. Muhammed'e Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayında 30 gün boyunca oruç tutulacak ve ibadet edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı illere göre iftar ve sahur saatlerinin yer aldığı Ramazan imsakiyesini Müslümanlarla paylaştı. İşte Konya Ramazan imsakiyesi ve iftar saatleri