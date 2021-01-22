Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında emniyet personeline sözde mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Zafer Samancı'nın haberine göre, başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekiplerinin Konya merkezli 9 ilde başlattığı eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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