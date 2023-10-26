Haberler Yaşam 'Konya'nın peribacaları' Kızlar Kayası

'Konya'nın peribacaları' Kızlar Kayası Konya'nın Meram ilçesinde rüzgar ve su erozyonuyla zamanla şekillenen Kızlar Kayası, çevre düzenlemesiyle kent turizmine katkı sağlayacak Anadolu Ajansı Giriş: 26.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 26.10.2023 - 09:32 facebook

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Kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Dere Mahallesi'nde 24 bin metrekare alana yayılan Kızlar Kayası'nın 10 bin metrekaresinde çevre düzenlemesi ve aydınlatma çalışması yapıldı. Gün batımından sonra da gezilebilen jeolojik oluşumların arasına yapılan merdivenler, kayaları daha yakından görme imkanı sağlıyor. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, kent merkezine yakın mesafedeki doğal güzellikleri, daha çok insanın görmesi için dokunuşlarda bulunduklarını söyledi. Kızlar Kayası'nın kentin zengin tarihi ve kültürel gezi rotasına eklenen yeni bir destinasyon olduğunu belirten Kavuş, yeşil bir vadinin yamaçlarında yer alan peribacalarının, gezenlere farklı deneyimler sunduğunu dile getirdi.

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"ARTIK DAHA UZUN YILLAR İNSAN ELİ DEĞMEDEN GEZİLEBİLECEK" Bölgeyi güzelleştirerek turizme kazandırmanın yanında oluşumları koruma hedefleri olduğuna da değinen Kavuş, "Proje öncesinde kayalar, üzerine maalesef yazılar yazılmış, yontulmuş, etrafında kazılar yapılmış haldeydi. Zarar vermeden tahribatı temizlemeye çalıştık. Oluşturduğumuz koruma alanıyla da artık daha uzun yıllar insan eli değmeden gezilebilecek. Çalışmalarımız sadece güzelleştirme amacıyla değil, koruma amaçlı da oldu" diye konuştu.