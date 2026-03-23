Konyaaltı'nda toplanma alanları oluşturuldu

Konyaaltı Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, olası afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında ilçenin merkezinden kırsal bölgelerine kadar belirlenen noktalarında toplanma alanları oluşturuyor. Yapılan çalışma, İçişleri Bakanlığı ve AFAD kurumları ile koordineli olarak gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, afetlere karşı oluşturulan toplanma noktalarının listesinin ise Konyaaltı Belediyesi resmi internet sitesinde yayımlandığı duyuruldu.

Toplanma alanları hakkında bilgi sahibi olmak ve noktalara ulaşmak isteyen vatandaşların, harita.konyaalti.bel.tr/keos (Konyaaltı Belediyesi Kent Otomasyon Sistemi) sitesinden bilgilere ulaşabileceği kaydedildi.

Afetlere karşı hazırlığın hayati önem taşıdığını vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, "Konyaaltı Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın can güvenliği her zaman ön planda tutuyoruz. Bu doğrultuda, ilçemizin yalnızca merkezinde değil, farklı mahallelerinde de toplanma alanları oluşturduk. Amacımız, olası bir afet anında halkımızın kendilerine en yakın ve güvenli noktaya ulaşabilmesini sağlamak. Afetlere karşı hazırlıklı olmak, riskleri en aza indirmenin en etkili yoludur. Bu bilinçle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Afet İşleri Müdürlüğü personeli Can Özmen de "Bu alanlar, afet anında yaşanabilecek panik ve belirsizliği azaltmak, vatandaşların hızlı şekilde güvenli noktalara ulaşmasını sağlamak ve ilk müdahale sürecini düzenli hale getirmek amacıyla büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.