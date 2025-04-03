Konya’da otomobilin çarptığı kadın öldü
Konya'nın Meram ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın öldü
T.A’nın kullandığı otomobil, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi Şehir Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen A.Ş’ye (53) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.Ş. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Sürücü T.A. ise polislerce gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.