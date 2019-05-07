Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 4-2 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar bu skorla 11 hafta aradan sonra galip geldi ve kendisine 41 puanla 8. sırada yer buldu. Ligde en son 27 Ocak’ta sahasında oynadığı maçta Antalyaspor’u 2-0’la geçen Konyaspor, bu tarihten sonra oynadığı 11 maçta 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Konya temsilcisi, bu maçlarda 6 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

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