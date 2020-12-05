Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında evinde BB Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti. Konuk ekip 11. dakikada 10 kişi kalırken Konyaspor'u galibiyete taşıyan golleri Uğur Demirok (P) ve Hadziahmetovic kaydetti. Bu galibiyetle birlikte evinde üst üste ikinci galibiyetini alan yeşil-beyazlılar puanını 15'e yükseltti. BB Erzurumspor ise 9 puanda kaldı.

MAÇIN DAKİKALARI

3. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı taç atışında savunmadan seken topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Hurtado'nun uygun durumda vuruşunda kaleci Kayacan üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

8. dakikada Konyaspor savunmasından gönderilen uzun topu auta çıkmadan yakalamak isteyen kaleci Kayacan, topla birlikte kayarak ceza alanı dışına taştı. Burada elle oynayınca Konyaspor, ceza alanının hemen dışından bir serbest vuruş kazandı.

9. dakikada serbest vuruşta geriye doğru çıkarılan topa penaltı noktası üzerinden Amir Hadziahmetovic gelişine vurdu. Direk dibinde Murat Uçar mutlak golü önledi. Bu pozisyonda Murat Uçar'ın topa elle müdahale ettiği yönünde itirazlar olmuştu. VAR'dan Hakem Halis Özkahya'ya pozisyonu inceleme tavsiyesi geldi ve hakem Halis Özkahya, Murat Uçar'ın gole giden topu elle kestiğini belirterek Konyaspor lehine penaltı kararı verdi.

11. dakikada gole giden topu eliyle kesen Murat Uçar doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

13. dakikada Uğur Demirok, beyaz noktadan yaptığı vuruşta top ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0 Bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşayan Uğur Demirok, ligdeki son golünü 12 Ağustos 2018'de yine Erzurumspor ağlarına göndermişti.

30. dakikada Guilherme'nin serbest vuruştan yaptığı ortaya penaltı noktası üzerinden Hadziahmetovic müsait durumda kafayı vurdu, top yandan auta çıktı.

32. dakikada Erzurumspor çıkmak isterken topu kapan Konyaspor'da Hurtado sol kanattan içeri sokuldu ve pasını kale önündeki Daci'ye doğru çıkardı. Ondan önce araya giren Kayacan topun sahibi oldu.

40. dakikada kendi ceza alanının hemen önünde buluştuğu topu tek başına rakip ceza alanına kadar taşıyan Rashad Muhammed'in sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

45+3. dakikada Konyaspor'un sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda Hurtado'nun içeriye doğru kestiği top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Kayacan çizgi üzerinden topu son anda çıkardı.

47. dakikada Konyaspor yine çok etkili geldi. Sol kanattan Guilherme'nin ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Hadziahmetovic boş pozisyonda yerden vuruşunu yaptı ancak yerden giden top kaleci Kayacan'da kaldı.

62. dakikada yaklaşık 2 dakikadır top çeviren Konyaspor'da Hadziahmetovic, rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topla içeri kat etti ve penaltı noktası üzerinde düşerken yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 2-0 Yaklaşık 2 dakika süren inceleme tamamlandı ve herhangi bir ihlal tespit edilmeyince gol geçerli sayıldı. Hadziahmetovic bu sezonki ilk golünü kaydetmiş oldu.

76. dakikada Abdülkerim'in pasıyla sol kanattan savunma arkasına sarkan Daci'nin kale ağzına çevirdiği topa bomboş durumdaki Shengelia istediği vuruşu yapamadı, top yandan auta çıktı.

85. dakikada bu kez Konyaspor akınında Shengelia ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı, top az farkla üstten auta gitti.