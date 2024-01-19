Konyaspor, Bernardoni ile yollarını ayırdı
TÜMOSAN Konyaspor, Fransız kaleci Paul Bernardoni ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Giriş: 19.01.2024 - 21:09 Güncelleme: 19.01.2024 - 21:09
Kulüpten yapılan açıklamada ''Kalecimiz Paul Bernardoni ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Bernardoni’ye teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' ifadelerine yer verildi.
Konyaspor formasıyla 17 maça çıkan 26 yaşındaki kaleci, kalesinde 22 gol gördü.